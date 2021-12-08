Выбираем нарядные платья на Новый год 2022

К Новому году нужно готовиться заранее, чтобы в нужное время сиять и привлекать к себе внимание. Девушкам с полными фигурами следует тщательно продумать образ. Позволяющий скрыть все недостатки и подчеркнуть достоинства. Какие же нарядные вечерние платья на Новый год 2022 будут пользоваться спросом, и как правильно сделать выбор?

Подбор по длине

Нужно понимать, что длина новогоднего наряда чаще всего подбирается женщинами исходя из предпочтений, настроения, а также характера и тематики вечеринки. Наиболее торжественным вариантом является платье в пол. Такой вариант будет стройнить фигуру, вытягивать силуэт. Если же пышнотелая девушка решила выбрать мини (укороченную модель), то нужно, чтобы верх был «целомудренным». А вот миди — прекрасный выбор. Рукав может быть коротким, декольте достаточно глубоким, а в качестве декора используются кружево, контрастные вставки, яркий принт.

Актуальные фасоны

С учетом того, что моделей нарядов очень много, нужно ориентироваться на свои особенности фигуры и предпочтения. Наиболее популярными новогодними платьями являются следующие:

футляр. Обычно отшивается из плотных тканей и ложится по фигуре. Глубокое V-образное декольте позволяет сделать пышную фигуру очень красивой и стройной;

А-образный силуэт. Модель имеет расклешенную юбку, которая прекрасно маскирует небольшой живот. Верхняя часть может быть оформлена кокеткой, декольте или спущенным плечом;

баллон. Низ может быть слегка присобран, а длина как короткой, так и средней. Лучше носить с высокими каблуками;

с запахом вверху или на юбке. Прекрасный вариант, который позволит создать легкость образа. Лучше всего выбирать шелковые, струящиеся ткани.

Что касается декора, то в этом году можно блистать и выбирать соответствующие модели платья. Модели с блестками или просто отшитые из блестящих тканей, а также яркий принт и украшения — все это приветствуется, особенно на новогодней вечеринке.

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