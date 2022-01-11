Чем закусывали, граждане?

Несмотря на все экономические условия, многие люди предпочли отметить Новый год и Рождество не дома (собственная готовка намного дешевле), а в «заведениях общественного питания», так тупо еще с советских времен называли рестораны и кафе. Кто, как, за какие деньги ходит нынче в рестораны, какие блюда заказывали на 31 декабря 2021-го и на Рождество-2022, мы попросили рассказать сведущего человека. Константин Поляков работает администратором ресторана «Албена», который находится в городе Кропивницком между улицами Попова и Пацаева. Выбор был сделан не по каким-то коммерческим соображениям, а по простой причине – этот ресторан ближе всего к дому журналиста «УЦ».

– Костя, кто сейчас чаще всего заказывает корпоративы в вашем ресторане?

– В основном это бюджетные учреждения – школы, детские садики (! – Авт.). Частные фирмы и предприятия меньше заказывают.

– Каков минимальный чек с каждого посетителя на таком корпоративе?

– Базовый – 600 гривен с человека, это в нашем большом зале на втором этаже на 120 человек. Минимум на первом этаже, где мест меньше, – 500 гривен. Это без алкоголя, только блюда, обслуживание, сервис. Честно, я не считаю, что на сегодня 600 гривен за хороший стол – много. Сходить на рынок или в супермаркет и купить себе продукты к праздничному столу будет не категорически дешевле.

– Школы такое проводят для своих?!

– Да, вероятно, у них есть средства для этого.

– Оливье тазиками по-прежнему заказывают? И селедку под «шубой»?

– Нет, такого уже давно нет. Практически вообще. Были единичные случаи, но мне кажется, логика такая – оливье и «шубу» мы и дома можем сделать, а в ресторан идут за чем-то более изысканным.

– Суши, наверное?

– У нас в ресторане нет рыбной кухни, в меню нет суши. У нас только европейская и украинская кухня. За этим – к коллегам.

– Ну а какое самое популярное блюдо, которое заказывают все?

– Это шашлык. Практически все его заказывают, что на корпоратив, что просто пообедать. Блюдо №1 вне конкуренции. Мы и зимой жарим на улице на мангале, есть для этого профессиональный человек.

– По национальности кто?

– Украинец. Еще стали очень много, по сравнению с прошлым годом, заказывать разные салаты. Это и классический привычный для нас «Цезарь», но все больше люди просят чего-то нового. Сейчас все больше людей переходят на вегетарианскую кухню, и мы должны соответствовать времени. Салаты с морепродуктами заказывают. У нас есть авторские салаты, которых нет больше нигде, наш шеф-повар сам придумал. Он имеет профильное образование и высшую категорию.

Конечно, перед корпоративами мы заранее обговариваем с клиентами рецептуру, чтобы быть готовыми в плане наличия необходимых продуктов. Но и так у нас про запас много того, что раньше считалось экзотикой, – авокадо, киви и т.д. Хотя заказывают и много мясных салатов.

Стандартный (относительно) набор почти всегда – это селедка, несколько мясных салатов с майонезом, шашлык, нарезка. На горячее тарталетки, голубцы и т.д.

– Вы 31-го не работали?

– Наши сотрудники тоже люди, имеют право отметить Новый год в кругу семьи. У нас накануне было немало корпоративов, но ночь с 31 декабря на 1 января лучше провести дома.

– А в непраздничный день зайти к вам поесть, скажем, за 100 гривен – это возможно?

– За 100 гривен можно перекусить. Нормально поесть будет стоить гривен 200-250 – таковы реалии, цены на продукты, коммуналка, зарплата персонала.

– На Рождество есть заказы?

– Точно будут, всегда были. Реально для многих людей проще прийти в ресторан отметить. Ну сам знаешь – хозяйка дома с семи утра за плитой, и когда дети принесли вечерю, у нее все готово, но сил пообщаться с родными уже практически нет. Это разве правильно? А так – позвонили, заказали, пришли – и та же вечеря, только без забот.

– По нынешним временам – как много народу бывает на корпоративах?

– И по 80-90 человек бывает.

– А как подготовить такое действо?

– Бывало, что и повара, и я по двое суток были на работе, чтобы организовать людям праздник. Смотался домой на такси, переоделся, побрился, принял душ – и назад. Такая работа.

– Что после Нового года?

– Ну вот сегодня (мы общались 5 января. – Авт.) уже заказали свадьбу и еще первую годовщину рождения ребенка. Это мой знакомый из села под городом, у них 30 человек, которых они хотят видеть в этот день, в доме просто не поместятся. Так что жизнь продолжается.

– Какой самый популярный напиток у вас?

– Водка, ничего странного, не думаю, что тебя это удивляет. У нас в меню нет ликеров, есть еще коньяк, виски всё чаще просят. Есть такие, которые только за виски и приходят…