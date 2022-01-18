Александрия. Первый зимний экзамен

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Старый Новый год в Украине решил напомнить о себе ураганом, который 15 января повалил с десяток главных городских елок, в том числе в Александрии. По информации для «УЦ» начальника управления ЖКХ городского совета Михаила Сулятицкого, крепления елки выдержали, но ураганом пополам согнуло главную трубу – основной элемент конструкции елки. Кроме того, в городе упало несколько деревьев и оборвало линии электропередач. Коммунальщики и электрики среагировали оперативно и уже к 7 часам утра ликвидировали последствия непогоды.

Первые дни нового года принесли увеличение количества заболеваний коронавирусом и пневмонией. Особое внимание следует обратить на увеличение количества больных детей. Напоминаем, что лучшим противодействием болезни остается противоковидная прививка, которую за последнюю неделю сделали почти 1200 жителей общины.

Если говорить на языке цифр дальше, то по итогам прошлого года городской ЦПАУ (на украинском – ЦНАП) предоставил 44 тысячи админуслуг (на 15 тысяч больше, чем за 2019 год); рабочая группа по легализации трудовых отношений обследовала более тысячи предприятий и выявила 240 работающих нелегалов, из которых трудоустроили 215. Уже в этом году свое первое заседание провела комиссия по предоставлению материальной помощи, рассмотревшая 73 заявления и удовлетворившая их на сумму 110 тысяч гривен. В городском бюджете на 2022 год предусмотрено 4 миллиона гривен для предоставления материальной помощи на лечение попавших в затруднительную ситуацию.

Несмотря на «скупой» бюджет, в новом году городские власти будут продолжать развитие инфраструктуры общины. Об этом на заседании исполнительного комитета сказал мэр Сергей Кузьменко: «Мы провели большую работу по формированию пакета строительства и ремонта дорог на этот год. Это окончание строительства путепровода, соединяющего Александрию с Войновкой, – улица Скичко. В планах – укладка асфальтового покрытия по улице Милицейской, чтобы соединить район Верхнего БАМа с центром». В этом же году планируется больше внимания обратить на ремонт дорог в отдаленных районах. В Байдаковском планируется отремонтировать Родниковую улицу, по которой будет курсировать школьный автобус, три улицы планируется отремонтировать и в Заводском микрорайоне.

В планах на январь-февраль одним из основных пунктов является завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию инфекционного отделения Центральной городской больницы, а в образовании продолжатся работы по санации и утеплению зданий учебных заведений. Есть хорошая новость и для старостинских округов, сказал Сергей Кузьменко: «В этом году планируем построить спортивные мультифункциональные площадки в ряде населенных пунктов, в частности в поселке Александрийском, но не оставляем без внимания и села Звенигородка, Измайловка и Головковка: мы найдем возможности, чтобы их поддержать». Мэр напомнил, что для решения всех проблем не хватает финансовых возможностей, но власти будут находить справедливые алгоритмы, чтобы положительные изменения были заметны для всех районов и жителей.

Кстати, о жителях, 14 января 70 лет, исполнилось Почетному гражданину Александрии, дважды губернатору Кировоградщины и бывшему мэру города Василию Моцному, с чем его от имени жителей и поздравил Сергей Кузьменко. Присоединяемся!