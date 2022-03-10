Олександрія тримає стрій

Олександрійські жінки вперше в історії зустрічали свято весни під сигнали «Повітряна тривога». Тим не менше, міський голова Сергій Кузьменко привітав землячок: «Зі святом, дорогі жінки! Бажаю того, чого ви, впевнений, бажаєте зараз найбільше – це миру! Все буде Україна!» У своєму післясвятковому зверненні мер повідомив про 500 тис. грн, спрямованих на комунальні підприємства, але нагадав про необхідність сплачувати за комунальні послуги – це запорука безперебійного надання послуг життєзабезпечення.

Свідченням віри в майбутнє є й 10 укладених в місті з початку війни шлюбів, де наречений – захисник України. Святкувати весілля будуть потім, разом з Перемогою.

У місті минулого тижня тривала акція по безоплатній роздачі молока від виробників, причому небайдужі містяни проявили ініціативу по збору символічної плати, у результаті чого на Перемозькому мікрорайоні було зібрано на потреби ЗСУ більше 1300 гривень, а піщанобрідці передали армії 2 мішки заморожених вареників та 4 ящики пиріжків.

Будь-яка допомога нашій армії цінна, особливо обладнання та спорядження. Командування та особовий склад військової частини 2269 висловлює слова вдячності адміністраціям Олександрійського району та міста, міському голові Олександрії Сергію Кузьменку, кожному підприємцю та мешканцю за допомогу.

А ще місто надає активну допомогу транзитним біженцям, яких приймають в навчальних закладах, дають притулок та годують. За ці дні відпочило більше 10 тисяч осіб. Продовжується відправка гуманітарної допомоги й до найбільш постраждалих міст, зокрема до Харкова, а компанія «АгроВіста» почала поставляти в Олександрію ліки для закладів охорони здоров’я.

Однак війна безжальна. 7 березня, захищаючи Україну, загинув випускник Олександрійського професійного ліцею Сергій Погребняк. Він навчався в групі Б-17 (оператор комп’ютерного набору та офісний службовець). За день більше тисячі мешканців міста висловили рідним героя співчуття на сторінці сайту «Олександрійський тиждень». Його називають кращим учнем, дякують батькам за виховання сина. Вічна пам’ять!