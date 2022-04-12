Кулемет для настрою

Як тепер кажуть російські пропагандисти, Україна тримається тому, що озброєна до зубів, але й вони всього не знають. У Кропивницькому, біля офісу, яким керує наш добрий знайомий , заслужений велотурист газети «Україна-Центр» Едуард Повєренний, нещодавно встановили кулемет невідомої конструкції.

Як розповів Едуард, ця зброя виставлена для підняття настрою, люди з задоволенням фотографуються, а головне – усі знатимуть, що українці завзяті та можуть зробити все на світі. Диво-кулемет зробив з запасних частин і металобрухту майстер з ремонту автомобілів ТОВ «Ева Моторс» Віталій Костенко.

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