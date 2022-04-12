Кулемет для настрою

Як тепер кажуть російські пропагандисти, Україна тримається тому, що озброєна до зубів, але й вони всього не знають. У Кропивницькому, біля офісу, яким керує наш добрий знайомий , заслужений велотурист газети «Україна-Центр» Едуард Повєренний, нещодавно встановили кулемет невідомої конструкції.
Як розповів Едуард, ця зброя виставлена для підняття настрою, люди з задоволенням фотографуються, а головне – усі знатимуть, що українці завзяті та можуть зробити все на світі. Диво-кулемет зробив з запасних частин і металобрухту майстер з ремонту автомобілів ТОВ «Ева Моторс» Віталій Костенко.
++++++
Звертаємося по допомогу до вас, шановні читачі. Будемо вдячні за кожну гривню.
Переможемо – відпрацюємо!
Paypal:
marmer.st@gmail.com
Приват 24:
5363 5426 0288 7912
Банківський рахунок:
МФО: 320478
АБ «Укргазбанк».
Рахунок: UA103204780000000026008151521
Отримувач: ТОВ «Редакція газети «Україна-центр».
ЄДРПОУ: 22212613.
Призначення платежу: Благодійний внесок «Україні-центр».
Ми не маємо уподібнюватися рашистам!