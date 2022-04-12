З Африки в Лелеківку

Із запізненням повертаються нинішнього року лелеки в Україну. Це помітив і кропивничанин Віталій, на акації біля подвір’я якого вони селяться вже кільканадцяту весну. Перший приліт лелек він пам’ятає:

– Це було, мабуть, дванадцять років тому. Восени я обрізав верх акації. Хотів її зовсім спиляти, та весною прилетіли лелеки, забабахали гніздо.

За словами Віталія, повертаються вони сюди кожного року в різний час, але не раніше 17 березня. Так пізно, як нинішньої весни, ще не прилітали.

– Ми вже й переживати стали, – висловився від імені жителів мікрорайону, який офіційно називається Старою Балашівкою, а по-народному – Лелеківкою, правобережною.

– Це ж хороша прикмета – коли поряд оселяються лелеки, – зауважив автор цих рядків.

– Для мене як для мене, а для сусідів – хороша. Тут такий бейбі-бум був! І всі кажуть: лелека приніс дітей.

Віталій розповідає, що їжі лелекам тут вдосталь – поряд же річка, в березі – повно жаб. А наприкінці травня вилуплюються лелечата. Дорослі дбають про них – приносять їжу.

– Їм тісно стає в гнізді, і старий лелека вночі сідає на сусіднє дерево. Щоб не подавити малих. Батько! Виростають лелечата швидко. Починають обльоти в серпні. У вересні на крило стають.

– Як гадаєте, на вашу акацію прилітає одна й та ж пара?

– Я їх не кільцював. Але в Інтернеті пишуть, що одні й ті ж. Або їх діти, внуки.

– На вашу думку, чи варто називати лелеку українським птахом, якщо він майже стільки ж часу проводить в Африці?

– Якщо тут дітей вилуплюють, значить, наші, українські. В Африку вони немов на заробітки літають.

Недалеко від Віталієвої садиби є ще кілька лелечих гнізд. Найдавнішому – із сорок років. Дехто з місцевих хотів допомогти лелекам – використавши зварювальний апарат, побудував їм добротні металеві гнізда. Птахам вони не сподобалися.

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