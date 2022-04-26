Чи здійснюють відрахування з пенсії в умовах воєнного стану?

До сервісних центрів Пенсійного фонду України досить часто звертаються пенсіонери зі скаргою, що вони отримали пенсію у меншому, ніж у минулому місяці, розмірі. Чому таке трапляється? Однією з причин зменшення розміру пенсії є відрахування з пенсії за виконавчими документами державних або приватних виконавців.

Але…

На сьогодні тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації);

та рішень, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації); забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії Російської Федерації, у період такої окупації;

визначені строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану;

за рішеннями про стягнення аліментів підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, які здійснюють відрахування з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують стягнуті кошти на визначений у заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача – на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.

Законодавча база

26.03.2022 набрав чинності Закон України від 15.03.2022 №2129-IX “Про внесення зміни до розділу XIII “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про виконавче провадження””, яким врегулювано окремі питання примусового виконання рішень в умовах воєнного стану.

Наталія КОПАЧ, начальник управління з питань виплати пенсій головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області