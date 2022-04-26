Індивідуальна аптечка на час війни

Ми не військові, але зараз кожен з нас має мобілізувати свої резерви, мати стратегічно продуману поведінку. І навчатись. Не перекладати відповідальність на інших.

Наше місто зараз, на щастя, є тилом країни. Обмежень у медикаментах та медичних послугах практично немає. Але зібрати індивідуальну аптечку, розібратись, як можна допомогти собі та своїм рідним в цей час, просто необхідно. Далі наведу приклад, як правильно зібрати цивільну аптечку.

Спершу ми розкладаємо медичні потреби на ланки.

Буденні потреби

Медикаменти, що приймає пацієнт регулярно. Їх запас має бути не менше ніж на 2-3 місяці (але не на рік). Щоб зменшити бюджет – порадьтесь з вашим лікарем про альтернативу брендовим препаратам. Вона є практично завжди. Дотримуйтесь умов зберігання (наприклад, інсулін – холодильник).

Завчасно повідомляйте про препарати, які закінчуються, родичів чи волонтерів. Взаємодійте з волонтерськими організаціями. Але не перенавантажуйте їх (лише найнеобхідніше).

Аптечка ризику. Що там має бути

Знову продумайте, скільки вам років, що вам може загрожувати!

Травма:

– джгут кровоспинний (бажано, звісно, 4 штуки, але хоча б 2);

– давлячі пов’язки для зупинки кровотечі (не шукайте кровоспинні засоби, на жаль, іх наявність обмежена й ціна зависока) – це ватно-марлева серветка (як подушечка) та бинт. Покладіть в аптечку еластичний бинт, булавку, папірець та ручку (щоб вказати час накладення джгута);

– розчин хлоргексидину або декасану, перекис водню;

– марлеві серветки (опіки – накладення повільно висихаючої пов’язки, тобто накрити поверхню опіку серветкою й поливати розчином хлоргексидину або декасану, або навіть фізрозчином);

– знеболюючі: парацетамол або мелоксикам (ці знеболюючі не подовжують час кровотечі, як ібупрофен, наприклад);

– пластир;

– таблетовані антибіотики (якщо немає навиків робити ін’єкції): амоксиклав або азитроміцин (ознайомтесь з інструкцією, враховуйте наявність алергічних реакцій);

– ножиці (зрізати одяг, відрізати бинт);

– декілька звичайних гінекологічних тампонів (для тампонади й зупинки кровотеч, наприклад, носової (класна річ) .

Вухо-горло-ніс:

– оральні антисептики (антисептичні таблетки при болю в горлі);

– парацетамол або мефенамінова кислота;

– вушні краплі: антисептик + знеболення (типу «Отипакс»).

Очі:

– антибіотик (ципрофарм, або тобрадекс) у краплях або в мазі (тетрациклінова мазь);

– знеболення (беноксі або підійде ампула 2% лідокаїну та шприц) – закапувати в травмоване око 1 раз на 40 хвилин але не більше 6 разів на добу;

– «Відісік» гель або «Корнерегель» (це зволожуючі гелі).

Кишкові інфекції:

– лоперамід (антибіотик);

– сорбент («Ентеросгель», «Сорбекс» або активоване вугілля).

Якщо ви – людина, що має особливі потреби, покладіть в карман або документи важливі рекомендації (типу, маю цукровий діабет, на інсуліні, доза) та вкажіть номер телефону свого лікаря, родича. Про свої потреби треба дбати перш за все самостійно!

Олена Попова, лікар, спеціально для «УЦ».