Олександрійський атестат

Війна забрала в мільйонів українців можливість не лише жити на рідній землі, але й навчатися, адже якщо батьки покинули дім і роботу, то діти – дім і школу. Допомагає вирішити проблему практика дистанційного навчання, яку ми освоїли в коронавірусні часи. Наприклад, в олександрійських школах отримали змогу навчатися більше 400 учнів-переселенців. Про це ми розмовляємо з начальником відділу освіти Олександрійської громади Олександром Авраменком.

– Як долаєте проблеми доступу дітей біженців до освітньої мережі, адже в багатьох немає гаджетів?

– Ви недооцінюєте тих людей, які до нас приїхали. У більшості, 99%, є можливість приходити на онлайн-заняття (дистанційно). Це ж не обов’язково комп’ютер чи ноутбук, це може бути і смартфон, сучасні технології дозволяють це все робити. Вони звертаються до навчальних закладів, де їм зручно, пишуть заяви про зарахування й приєднуються до процесу. Прив’язки до мікрорайонів зараз немає, тому можна обирати будь-який заклад, діти здають дані про батьків, їх зараховують до класу, і вони працюють разом з олександрійськими учнями.

– А проблем не виникає, в сенсі мови навчання?

– У нас і до війни на це якось не звертали уваги, мова навчання майже всюди була українська, а щодо рівня знань, ми плануємо проводити контрольні роботи, і потім будемо розуміти.

– А наскільки повним є охоплення освітою приїжджих дітей?

– 400 учнів, це близько 50%. Бачите, вони ж є учнями інших навчальних закладів, і є батьки, які категорично не згодні навчатися тут, а хочуть лише в Київській, наприклад, області, онлайн-система це дозволяє. Це вибір батьків, тому вони можуть проживати в Олександрії, а бути учнями київської школи. Ми батькам все-таки пояснюємо, у першу чергу учням 9-11 класів, що зручніше навчатися в наших школах, тому що вони отримують документ про освіту.

– Тобто ми виходимо не лише на проміжні екзамени, але й на отримання документа про освіту в Олександрії?

– Звичайно, це не просто тимчасовий захід для підтримки, а повноцінний навчальний процес, по закінченню якого 11 приїжджих одинадцятикласників отримають атестати про закінчення олександрійських шкіл.

– А якого віку взагалі учні?

– 28 дев’ятикласників, а всі інші – з першого по восьмий класи.

– Діти ж скучили за школою, немає наміру відкрити школи хоч на короткий час і для інших учнів?

– Розумієте, наші школи дуже великі, більше тисячі дітей, а як бути у випадку повітряної тривоги? Ми ж не знаємо, що в путлера в голові? Тому поки що так, але навчаємось!