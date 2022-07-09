Творчество как лекарство от войны. Игрушки-ангелы харьковской мастерицы покоряют сердца

Оксана Тертичная родилась и выросла в Крыму. Когда ей исполнилось семнадцать лет поехала покорять Харьков, поступила в политехнический институт, да так и осталась в этом большом шумном и красивом городе. Там же встретила свою судьбу, вышла замуж, работала инженером-химиком. С рождением долгожданной дочки Василисы в ее жизнь ворвалось творчество.

– Красота всегда присутствовала рядом со мной. Был период, когда я занималась батиком, это роспись по шелку. Пробовала делать куклы. Когда появился ребенок, а он у меня достаточно поздний, я родила в тридцать восемь лет, снова вернулась к куклам. Сначала это были елочные игрушки из ваты. Я их делала для себя, потом для знакомых. Стала проходить мастер-классы, различные обучения, – рассказывает о своем увлечении мастерица.

В домашней мастерской накопилось изделий на целую выставку. По совету мужа, Оксана посетила ярмарку мастеров хендмейд. Там ее ватные игрушки разлетелись как горячие пирожки. В первый же день было продано около ста штук. Она даже не рассчитывала на такой успех. А вот муж считал иначе. Он всегда был уверен в ее таланте. Поддержка родного человека окрыляла и подвигала на новые идеи. Так было до 24 февраля 2022 года.

Война для семьи Тертичных, как и для миллионов других украинцев, началась с авиаударов. Харьков стали бомбить одним из первых. Неделю их пятилетняя дочка ложилась спать в ванной, а потом вообще перестала из нее выходить. Тогда Оксана решила эвакуироваться, чтобы не травмировать психику ребенка, и они все вместе выехали в Кременчуг. Но ее мысли до сих пор в Харькове, как только позволят обстоятельства, семья планирует вернуться домой.

– Мы выехали с одним чемоданом. Вся мастерская осталась дома. В момент отъезда никто не думал о материалах. Думали о том, как бы спасти свои жизни. Но, мир не без добрых людей. Мне помогли другие девочки-мастерицы, которые решили поддержать колежанок в эвакуации для того, чтобы они могли творить. Был создан благотворительный фонд, и, таким образом, я снова получила возможность для творческого старта, – говорит Оксана.

Оказалось, что творчество в экстремальных условиях очень необходимо. Мастерица признается, что процесс создания кукол спасает ее от происходящей действительности. Если бы не поддержка фонда, она наверняка погрузилась бы в депрессию. По мнению Оксаны, у каждого человека свои способы преодоления трудностей. У нее – это творчество.

«Пришло осознание, что нужно жить здесь и сейчас. И нельзя ставить свою жизнь на «STOP». Для меня это самое главное».

Конечно, было жаль материалы, которые годами накапливались в домашней мастерской. По словам Оксаны, в каждом мастере хендмейд живет внутренний хомяк, который делает запасы для будущих работ. Никогда не знаешь, что тебе может понадобиться в данный момент. Все сгодиться рано или поздно.

– Изготовление кукол требует самых различных вещей. Нужно уметь лепить, шить, расписывать красками, декорировать. Поэтому в ход идет много материалов. Дома для этого был выделен угол с полками и там сложено мое богатство. Сейчас все приходится покупать заново. Соседи присматривают за нашей квартирой, но мне стыдно просить их выслать материалы, когда город каждый день обстреливают, – признается мастерица.

Свои куклы она редко делает на заказ. В основном придумывает персонажей, а потом они ждут своих хозяев. Для Оксаны творчество – это в первую очередь любовь, которая иногда приносит деньги. Процесс создания одной куклы может занимать целую неделю. Все зависит от сложности задумки. Раньше она вдохновлялась работами других мастеров. Сейчас образы рождаются под настроение.

Сначала кукла лепится, потом ей нужно дать время высохнуть, затем отшлифовать, загрунтовать и расписать глину, покрыть готовый результат лаком. Подобрать выкройку для одежды, найти ткань, сшить и задекорировать. Часто так бывает, что задумывается одно, а в результате получается кардинально противоположное изделие. Оксана отмечает, что создание куклы – это фантастический процесс.

«Каждый мастер стремится к тому, чтобы его изделия были узнаваемы. Многие куклы мне не нравятся, потому что я очень строго к себе отношусь. Постоянно ищу какие-то изъяны. Но муж переубеждает меня в обратном».

Уже в эвакуации родились несколько замечательных и необычных кукол. Многие сразу нашли своих хозяев. Некоторые еще ждут, когда отправятся домой и будут радовать людей и украшать интерьеры домов. Меня тоже привлекли несколько кукол. Например, мальчик-Луна. Он оказался свободен, поэтому я тут же купила малыша с грустными глазами. Даже сочинила про него историю, которая хоть и не совпала с видением мастерицы, но очень ей понравилась.

К сожалению, от войны нельзя спрятаться даже в эвакуации. Оксана создала несколько игрушек-ангелов. Осталось только свалять им шапочки из шерсти. Творческий процесс прервал страшный авиаудар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге. Несколько дней мастерица не могла прийти в себя от душевного потрясения. Тогда муж в очередной раз вытащил ее из депрессии и буквально заставил работать.

– Скоро я закончу еще двух детей-ангелочков, мальчика и девочку. Почему-то, когда мне плохо, все время рождаются ангелы. Но мне кажется, что чем больше в нашей жизни будет ангелов, тем лучше. Также я начинаю делать к новому году серию елочных игрушек. Верю, что все равно у нас будет этот праздник и люди его очень ждут. Задумала создать сет на тему «Вечера на хуторе близ Диканьки», – поделилась своими планами Оксана.

Уже готовы Солоха на метле, Пацюк с варениками и Вакула с мешком. Игрушки выполнены в смешанной технике – это лепка в сочетании с ватой. В планах создать несколько наборов ватных игрушек в национальном украинском стиле по мотивам гоголевских героев. В процессе изготовления несколько зайцев для зарубежных коллекционеров, которые являются ее постоянными покупателями. Также готовится серия игрушек на тему «Алиса в стране чудес».

– Как ни странно, но я мечтаю сделать несколько некрасивых кукол. Красивых фарфоровых статуэток сейчас более, чем достаточно. А вот создавать некрасивые куклы, которые будут привлекать внимание своей необычностью – вот это интересно. Но как бы я не старалась сделать свои куклы некрасивыми, все равно получается наоборот, – в завершении сказала мастерица.