Чемпіони змагалися у Кропивницькому!

Непересічна подія під час війни – у Кропивницькому відбувся відкритий чемпіонат області з легкої атлетики серед спортсменів-паралімпійців. Представництво було найвищого рівня, до нас з’їхалися кращі з кращих з Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Черкаської, Миколаївської областей та з районів Кіровоградщини.

50 легкоатлетів та легкоатлеток змагалися у бігу на 100, 200 та 400 метрів, стрибках у довжину та висоту, штовханні ядра, метан­ні диска та списа. Серед атлетів – чемпіони Паралімпійських ігор Марія Помазан, Ігор Цветков, Максим Коваль та Олександр Дорошенко, а також срібні призери Паралімпіад Руслан Катишев, Влад Білий, Микита Сеник, Микола Діброва, Роман Данилюк і Анастасія Мисник.

Нагороди отримали 22 кращих спортсмени, серед них шестеро наших земляків – Анастасія Коновальчук (стрибок у довжину та біг на 100 і 200 метрів), Дмитро Гордієнко (100 і 200 м), Руслан Кішовар (теж 100 і 200 м),

Олексій Омельченко (100 м), Єва Новікова (100 м), та Анастасія Мисник (штовхання ядра).

Вітаємо переможців!

Як розповів «УЦ» один з організаторів дійства заслужений тренер України Олег Соколовський, керівник Регіонального центру «Інваспорт», ці змагання є частиною підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань – вже наступного року буде відбір до участі у майбутніх Паралімпійських іграх у Парижі в 2024 році.

– Велика подяка нашим друзям та колегам з інших областей, що відгукнулися на запрошення. У наші складні часи навіть дорога з області в область – вже непросте завдання. Але, попри складнощі, нам всім все вдалося за підтримки обласного управління молоді та спорту Кіровоградської ОВА. Також велика подяка керівництву ФК «Зірка», яке надало нам стадіон для змагань і створило всі умови.

Змагання відбулися під знаком допомоги ЗСУ, благодійні внески робили як спортсмени, так і гості, зібрали біля 10 тисяч гривень. Свої перемоги спортсмени присвятили воїнам-переможцям.

Серед почесних гостей змагань були й наші зіркові земляки-дефлімпійці, які нещодавно тріумфально виступили на Іграх у Бразилії – Олександр Костік, Сергій Фомін та Владислав Гриценко разом з тренерами.