У Кропивницькому поліцейські затримали групу осіб, які під приводом перевірки лічильників скоїли крадіжку з помешкання

Повідомлення про подію надійшло до районного управління поліції від сусідки 81-річної потерпілої. Невідомі, потрапивши до квартири жінки та відволікаючи її увагу, заволоділи грошовими коштами у сумі 800 євро і 5500 гривень. У подальшому зникли на автомобілі у невідомому напрямку.

Одразу після отримання повідомлення про злочин, на розшук злодіїв було орієнтовано патрульні наряди поліції. У результаті по «гарячих слідах» правоохоронці зупинили схожий за описом транспортний засіб. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

Встановлено, що в салоні автомобіля перебувало четверо осіб – двоє жінок та двоє чоловіків, віком від 35 до 44 років. Всі вони мешканці сусідньої області, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за злочини майнового характеру.

Під час проведення першочергових слідчих дій в одного з чоловіків поліцейські виявили та вилучили викрадені у потерпілої гроші.

Осіб було затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. До суду скеровано клопотання щодо обрання стосовно громадян міри запобіжного заходу.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Правоохоронці перевіряють осіб на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території області.

За матеріалами Кропивницького районного управління поліції Кіровоградської області