На тлі війни ми якось забули, що в світі досі панує епідемія страшного вірусу, який забрав життя мільйонів людей. Лише на Кіровоградщині – сотні.

Завдяки зусиллям начальника ОВА (та й міського голови Кропивницького) Андрія Райковича днями в область із США надійшов цінний вантаж вартістю 550 тисяч доларів – високопоточні апарати швидкісної вентиляції легень. Це розробка американської фірми Fisher & Paykel Healthcare – світового лідера в цій галузі. Розробка найсвіжіша, цього року. У комплекті також апарати кисневої терапії Airvo-2.

Апарати для вентиляції легень отримали Кіровоградська обласна, Кропивницька центральна міська, Новоукраїнська центральна районна та Олександрійська центральна міська лікарні.

Кореспондент «УЦ» намагався поговорити з американцями, які доправили вантаж зі Штатів до Кропивницького, але вони відмовились, бо є лише представниками фірми з логістики. Втім, наші фахівці знають, як працювати з цією технікою ХХІ сторіччя, зазначила головна лікарка обласної лікарні Лариса Андрєєва.

Чому без Райковича цього б не було? Не думайте, що американські бізнесмени просто шукають світом, кому б подарувати свої коштовні апарати. З ними треба працювати, у процес були залучені Міністерство охорони здоров’я, уряд – чимало людей, а Райкович був у цьому процесі координатором, лобістом та замовником. І вдалося!

Апарати просто з моменту прибуття в обласну лікарню вранці у п’ятницю вже по обіді почали працювати. У райони з обласного центру виїхали люди для допомоги у налаштуваннях та інструктажі.

Високопоточні апарати ШВЛ ще називають інтелектуальними: вони допомагають лікувати найскладніші ускладнені форми ковіду та пневмоній.

«Війна відклала на дpугий план пoпеpедню пpoблему світoвoгo масштабу, пoв’язану з Covid-19. Але ця жopстoка складна пандемія пoтpoху знoву дає пpo себе знати. Тoму нам неoбхіднo бути гoтoвими запoбігати, бopoтися й pятувати людей від цієї інфекції, але в умoвах вoєннoгo стану», – наголосив Андрій Райкович.