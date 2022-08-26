Сімейна піцерія Scorini перераховує 50000 грн для допомоги ЗСУ

Сімейна піцерія Scorini, яка є одним з закладів компанії «Point», впродовж всієї своєї діяльності активно бере участь у соціальному житті м. Кропивницький.

До дня незалежності України Scorini перерахувала 50 000 гривень волонтерському штабу «Krop:hub» для допомоги бійцям з Кіровоградщини.

На ці кошти вже було придбано 3 прилади нічного бачення, що будуть відправлені захисникам та захисницям для виконання бойових завдань на східному та південному напрямках, де, зокрема, служать і кропивничани.

«Ми дуже раді, що можемо допомагати нашим військовим і вдячні нашим гостям, які беруть участь в наших благодійних акціях. Ці 50000 гривень були зібрані з продажів патріотичних прапорців та наліпок. В Scorini навіть зʼявився «Куточок добрих справ», який постійно поповнюється. Я пишаюсь тим, що ми впоралися з задачею та перерахували таку суму. Впевнена, що це не остання благодійна акція, яку проводить наш заклад”, – розповідає керуюча закладом Анастасія Савчук.

Сімейна піцерія Scorini планує і надалі продовжувати благодійну діяльність для наближення нашої перемоги.

Детальніше про діяльність закладу можна дізнатись в їх інстаграмі: https://www. instagram.com/scorini_ kropyvnytskyi/