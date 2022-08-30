«Культурний фронт»

Нещодавно на Театральній площі грав камерний оркестр «Концертіно» Кіровоградської обласної філармонії. Оскільки через війну анонсувати масові заходи не можна, традиційного для цього колективу аншлагу не було. Але прекрасна музика лунала. Чим і як живе оркестр з початку війни? Про це в рамках нашого проєкту ми запитали у художньої керівниці «Концертіно», заслуженої діячки мистецтв України, викладачки фахового музичного коледжу Наталії Хілобокової.

– Попри війну ми не припиняли роботу. Трохи канікул в коледжі та відпустки у філармонії. Працювали онлайн навіть учні, які виїхали за кордон. І продовжувалися репетиції як симфонічного, так і камерного оркестрів. І ми їх об’єднали та виступили на центральній площі міста.

Програма трохи змінилася, ми додали твори сучасних українських композиторів. Планували ще раз виступити об’єднаними колективами, але поки що не склалося. А на Театральній площі зіграли – давно мріяли, хотіли просто неба.

У жовтні цього року виповниться 50 років «Концертіно». Так хочеться пограти для публіки, для шанувальників! Готуємося, передбачаємо різні формати святкування ювілею. Ми щасливі тим, що займаємося музикою. Самі отримуємо задоволення від своєї роботи й даруємо радість, позитивні емоції людям. Музика зараз необхідна, вона допомагає, підказує, дарує настрій. Без музики немає життя.