З жовтня збільшено розмір ЄСВ

Оскільки право на пенсійні виплати отримають лише ті, хто сплачує страхові внески до Пенсійного фонду України, нагадуємо про обов’язкову сплату єдиного соціального внеску (далі – ЄСВ).

Мінімальний та максимальний розмір ЄСВ залежить від розміру мінімальної заробітної плати. З 1 жовтня 2022 року мінімальний розмір заробітної плати зріс на 200 грн і складає 6 700 грн. Отже, мінімальний розмір ЄСВ з жовтня 2022 року (6 700 x 22%) = 1 474 грн.

Максимальна база для нарахування ЄСВ з 1 жовтня 2022 року дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати: 6 700 х 15 = 100 500 грн (максимальна сума ЄСВ = 22 110 грн).

Важливо! З 1 березня 2022 року самозайняті особи мають право не обчислювати та не сплачувати ЄСВ за себе. Це триватиме до припинення воєнного стану та впродовж року після цього. Водночас, якщо підприємець вирішив не платити ЄСВ, страховий стаж для призначення пенсії йому зараховуватись не буде.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області