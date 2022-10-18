Холодомор-22/23

Я засвоїла дуже важливий урок: людина завжди може зробити трохи більше за те, що вчора здавалося межею її сил.

Голда Меїр

У ході масованих ракетних ударів 10 – 12 жовтня у восьми областях і Києві пошкоджено близько третини об’єктів енергетичної інфраструктури України. Обстріляно електростанції у Львові, Кривому Розі, Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області. Цілями стали й високовольтні підстанції.

…60 років тому. Ранок починався зі скреготу – батько чистив, а потім розпалював грубку. Тепло повільно поверталося у вистуджений за ніч будинок. А треба було бігти до туалету. Через весь двір, по розчищеній у снігу стежці. Не ганьбитися ж з горщиком дорослому п’ятирічному хлопцю? Ну ось, зганяв. І нічого не сталося, не змерз, не відморозив.

Ми всі жили так! Вода в колонці, газ у балоні, дрова в дровітні – скільки там тієї зими! І якщо кремлівський дід думає нас смертельно злякати холодом, то він зовсім з розуму вижив.

Гадаю, не один я пам’ятаю те, інше життя. Але спогади дитинства – це добре, а прийдешня воєнна зима справді буде нелегкою та жорстокою. І до неї треба готуватись.

Є речі, які залежать не від нас, а від ЗСУ. Об’єкти водо- та енергопостачання мають прикриватися ППО. Але на кожну підстанцію чи греблю свій IRIS-T не поставиш, такої кількості ППО в природі не існує.

Добре пам’ятаю, як на початку війни українці почали вимагати від Зеленського накрити країну Залізним куполом, на кшталт ізраїльського. Мені здається, й досі не всі зрозуміли, чому це неможливо. І ракети в арабів інші, і техніки там на мільярди, і площа, що прикривається, розміром з Київську область, і навчаються оператори купола по півтора року, яких у нас немає.

Інша річ – закрити небо над Україною. Особливо в сенсі погроз кремлівських карликів застосувати тактичну ядерну зброю. Втім, і тут та ж сама проблема: надто Україна велика, на всю протиракетних установок та антидронових систем не вистачить. Але закрити небо над столицею й західними областями – цілком реально, а це вже чимало. Проте нагадаю, з чого почав, – це тема ЗСУ, вони без наших порад обійдуться.

Ми ж з вами обговорюємо функціонування цивільних об’єктів. Головних критеріїв лише два: безпека людей і економія енергоресурсів.

Найпростіше з дитячими садками. Досвід у місцевої влади є. Майже всі вони на зиму мають бути закриті. Хіба що в якийсь один зведуть дітей, чиї батьки служать у МНС чи працюють на комунальних підприємствах.

Наші школи – величезні пожирачі тепло- та електроенергії. Отже, по домівках, діти, навчайтеся дистанційно. Будівлі законсервувати, витрати теплової енергії виставити на мінімум. Те ж саме із вишами.

Театри, кінотеатри, кафе, супермаркети – не закривати, але економити в години пікових навантажень та довгих повітряних тривог.

Крім того, у нас є неймовірна кількість установ та контор, які мають тисячі квадратних метрів і цілком можуть сплатити витрати на тепло та світло. Але є нюанс. Сьогодні країні, яка перебуває під обстрілом варварів, економія енергоресурсів для населення значно важливіша, ніж їхня оплата офісами «багатеньких буратіно». Такий парадокс.

Тепер переходимо на особистості. У сенсі поговоримо, що може зробити кожен з нас.

На чому можна заощадити? На звичайних побутових приладах, ось тільки деякі з них: електрообігрівач, бойлер, електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрочайник, кавоварка, праска, посудомийна машина, кондиціонер, пилосос, комп’ютер, телевізор. Їх можна просто не вмикати зайвий раз або користуватися вночі та вранці, оскільки пікові навантаження припадають на період з 17.00 до 22.00. І коли побачите, що за листопад лічильник накрутив вам не 250 кВт, а лише 200, знайте: це реальна допомога країні, її енергосистемі. Це такий самий донат, який ви сплатили на армію дронів.

Пара дрібних порад з особистого досвіду. Обовязково придбайте повербанк (а краще два) і тримайте їх зарядженими. Купуйте свічки і сірники, батарейки і ліхтарики, усе знадобиться.

І насамкінець, без традиційних жартів. Мета путіна – зачистити Україну від українців, вбити всіх нас, у тому числі й заморозити. Наше завдання – вижити, вистояти, перемогти.