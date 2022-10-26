Кубіца в Кропивницькому

У рамках XX мистецького фестивалю «Осінь з музикою Кароля Шимановського» (художній керівник Олександр Полячок) та міжнародного музичного фестивалю «Видатні митці» нещодавно в обласній філармонії відбувся фортепіанний концерт польського піаніста, декана факультету інструментального виконавства музичної академії ім. Гражини та Кейстута Бацевичів у Лодзі Войцеха Кубіци.

Приїхавши до Кропивницького, він не злякався ракетних обстрілів, виявивши неабияку мужність та рішучість. Професор зазначає: «Музика під час війни допомагає впоратись з емоціями, бадьорить і додає сил в боротьбі з ворогом. Якби я був солдатом, то воював би зі зброєю в руках, а оскільки я музикант, то воюю за допомогою мистецтва. Своїм виступом в Україні я хочу подати знак солідарності, допомоги та розради українським слухачам».

Войцех Кубіца грав музику композиторів, кожен з яких боровся за незалежність Польщі проти московського поневолення, а саме Кароля Шимановського, Фредерика Шопена та Романа Палестера. Він не дарма обрав для виконання твори саме цих композиторів – вони були щирими патріотами Польщі, які все своє творче життя присвятили відродженню своєї країни як незалежної держави.

Концерт пройшов з великим успіхом. Повен зал запрошених аплодували стоячи.

На другий день перебування у Кропивницькому Войцех Кубіца під час повітряної тривоги провів майстер-клас у музичному фаховому коледжі. На прикладі роботи з учнем мистецької школи та студентом КМФК – Кирилом та Нікітою Федосєєвими професор Кубіца висвітлив головні особливості виконання музики Фредеріка Шопена та Ференца Ліста.

Світлана Ніколаєвська.