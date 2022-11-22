Без головної ялинки

Цього року прийнято рішення не встановлювати новорічну ялинку на площі Героїв Майдану в Кропивницькому. Про це «Суспільному» повідомила начальниця управління культури Кропивницької міської ради Анна Назарець.

І справді, ялинка виглядала б недоречно. Електроенергію економимо, настрій у всіх однаковий – не святковий. Анна Назарець зазначила, що в бюджеті на цей рік було передбачено півтора мільйона гривень на придбання нової ялинки та ілюмінації. Але у зв’язку з бойовими діями в країні гроші вирішили перенаправити на потреби Збройних сил України.

Ось кого не можна залишати без свята – так це дітей. Можливо, буде прикрашена ялинка на площі перед міською радою. Не виключається облаштування новорічного містечка та святкових фотозон. Для цього будуть використані ресурси минулих років, купувати нічого не будуть.

Треба розуміти, що анонсувати заходи сьогодні неможна. Проводити масові – також. Тим більше, коли задіяні діти. Тому, за словами Анни Назарець, будуть проводитися новорічні майстер-класи в режимі онлайн. Святковий настрій дітлахам різних категорій даруватимуть майже всі структурні підрозділи міської ради.

День Святого Миколая й обидва Різдва святкуватимемо хто як звик – офіційного переносу чи заборони наразі немає. А от резиденція Святого Миколая буде. Скажіть дітям, нехай готують листи з побажаннями. Хоча здається, що й у дорослих, і в дітей сьогодні одне бажання – Перемога.

Тим часом на Кіровоградщині розпочалась заготівля новорічних ялинок. Державні лісогосподарські підприємства традиційно вирощують новорічні деревця на спеціальних промислових плантаціях. Цього року запланували реалізувати більше 29 тисяч штук. Нехай ялинка, яку ви придбаєте для своїх рідних, буде цього року головною!