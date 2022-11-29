Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) опублікувало супутникові знімки з космосу території України в ніч проти 24 листопада після масованого ракетного обстрілу критичної інфраструктури. На супутниковому знімку видно, що територія України поринула у темряву – темніше за нашу країну лише Чорне море.

Насправді це ніяка не гібридна війна. Це взагалі не війна у звичайному її розумінні. Війна там, на Донбасі та на Херсонщині. Де дві армії атакують, обороняються, обстрілюють одна одну. Але знищувати ракетами електропідстанції, тепло- та гідростанції, що забезпечують світлом, водою і теплом мирне населення, – це навіть не тероризм! Терористи підкладають бомби на багатолюдних зупинках та ховаються відь помсти. Ці ж навіть не ховаються. Вони діють, як бандити у 90-ті роки. Пам’ятаєте? Не заплатиш – вб’ємо дружину та дітей. Справжнісінький державний рекет. Такий же тупий, такий же жорстокий.