Їм зараз найважче

Найуживанішими словами в лексиконі жителів Кіровоградщини останніми днями були «світло», «електрика», «енергетика». Коли одне з основних благ цивілізації вимикають по шість разів на день, холодильник «плаче», не можна спланувати день, пов’язаним з комп’ютерами та технікою неможливо працювати, про інше не думається.

Найважче довелося нашим енергетикам, звісно. Як розповіли «УЦ» в «Кіровоградобленерго», деякі працівники не спали по дві доби, працюючи над відновленням живлення в регіоні. І це незважаючи на те, що, порівняно з іншими регіонами, у нас значних пошкоджень енергетичної інфраструктури нема.

Чим далі від Світловодська, тим більше чуток про ракетні обстріли Кременчуцької гідроелектростанції, яка там розташована. Ще 31 жовтня пройшла інформація про обстріл і влучання. Офіційно ніякої інформації не було, про таке говорити заборонено. Але цікаво, що 13 листопада міський голова сусіднього з Світловодськом Кременчука Віталій Малецький під час зустрічі з педагогами казав, що Кременчуцька ГЕС збудована в часи холодної війни, а значить, витримає ракетний удар. Тобто він казав про ймовірність, а не про те, що відбулося.

Більше деталей немає. Компанія «Кіровоградобленерго» офіційно заявила: «На період воєнного стану задля збереження об’єктів енергетичної інфраструктури й недопущення обізнаності ворога щодо стратегічних та оперативних планів забезпечення енергобезпеки, ПрАТ “Кіровоград­обленерго” припиняє розміщення інформації щодо конкретних місць, дати та часу запланованих ремонтних та відновлювальних робіт».

Тобто, коли та на скільки вас знову можуть від’єднати від енергії, ніхто не скаже. До того ж спрогнозувати, коли рашисти можуть знову вдарити по об’єктах критичної інфраструктури та як спрацює наша система ППО, неможливо… Тож запасаємося свічками та батарейками до ліхтариків.

Графіки планових відключень існують. Але є об’єкти поза графіками – лікарні, дитячі будинки, котельні, розповідають фахівці з енергетики. Багато містян ставлять запитання: а чому відключили наш будинок, а сусідні багатоповерхівки аж сяють? Справа в тім, що в Україні енергосистема побудована таким чином, що немає окремих ліній електропостачання для інфраструктурних об’єктів, промислових та побутових споживачів. Усі вони переплетені – це єдина система, так склалося історично. Окремі лінії є тільки для надважливих стратегічних об’єктів, яких практично немає на Кіровоградщині. Тому не дивуйтеся, що в сусідів світло є, – так у радянські часи підключали будинки та мікрорайони.

А тим часом наші енергетики допомагали відновлювати систему електропостачання на визволеній Херсонщині. Зокрема, кропивницькі фахівці відновили роботу підстанцій «Біла Криниця» та «Велика Олександрівка», заживили селище Велика Олександрівка та села Новодмитрівка й Старосілля у Бериславському районі Херсонської області.