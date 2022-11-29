Їм зараз найважче

Найуживанішими словами в лексиконі жителів Кіровоградщини останніми днями були «світло», «електрика», «енергетика». Коли одне з основних благ цивілізації вимикають по шість разів на день, холодильник «плаче», не можна спланувати день, пов’язаним з комп’ютерами та технікою неможливо працювати, про інше не думається.
Найважче довелося нашим енергетикам, звісно. Як розповіли «УЦ» в «Кіровоградобленерго», деякі працівники не спали по дві доби, працюючи над відновленням живлення в регіоні. І це незважаючи на те, що, порівняно з іншими регіонами, у нас значних пошкоджень енергетичної інфраструктури нема.
Чим далі від Світловодська, тим більше чуток про ракетні обстріли Кременчуцької гідроелектростанції, яка там розташована. Ще 31 жовтня пройшла інформація про обстріл і влучання. Офіційно ніякої інформації не було, про таке говорити заборонено. Але цікаво, що 13 листопада міський голова сусіднього з Світловодськом Кременчука Віталій Малецький під час зустрічі з педагогами казав, що Кременчуцька ГЕС збудована в часи холодної війни, а значить, витримає ракетний удар. Тобто він казав про ймовірність, а не про те, що відбулося.
Більше деталей немає. Компанія «Кіровоградобленерго» офіційно заявила: «На період воєнного стану задля збереження об’єктів енергетичної інфраструктури й недопущення обізнаності ворога щодо стратегічних та оперативних планів забезпечення енергобезпеки, ПрАТ “Кіровоградобленерго” припиняє розміщення інформації щодо конкретних місць, дати та часу запланованих ремонтних та відновлювальних робіт».
Тобто, коли та на скільки вас знову можуть від’єднати від енергії, ніхто не скаже. До того ж спрогнозувати, коли рашисти можуть знову вдарити по об’єктах критичної інфраструктури та як спрацює наша система ППО, неможливо… Тож запасаємося свічками та батарейками до ліхтариків.
Графіки планових відключень існують. Але є об’єкти поза графіками – лікарні, дитячі будинки, котельні, розповідають фахівці з енергетики. Багато містян ставлять запитання: а чому відключили наш будинок, а сусідні багатоповерхівки аж сяють? Справа в тім, що в Україні енергосистема побудована таким чином, що немає окремих ліній електропостачання для інфраструктурних об’єктів, промислових та побутових споживачів. Усі вони переплетені – це єдина система, так склалося історично. Окремі лінії є тільки для надважливих стратегічних об’єктів, яких практично немає на Кіровоградщині. Тому не дивуйтеся, що в сусідів світло є, – так у радянські часи підключали будинки та мікрорайони.
А тим часом наші енергетики допомагали відновлювати систему електропостачання на визволеній Херсонщині. Зокрема, кропивницькі фахівці відновили роботу підстанцій «Біла Криниця» та «Велика Олександрівка», заживили селище Велика Олександрівка та села Новодмитрівка й Старосілля у Бериславському районі Херсонської області.
Заліковий кидок за океан