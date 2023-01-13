Репертуар на січень 2023р.
| Число,
день
|Час
провед.
|Назва вистави
|01.01.,Нд.
|02.01.,Пн.
|Вихідний день
|03.01.,Вт.
|11:00
|Новорічна інтермедія та новорічна казка «За щучим велінням»
за М.Л. Кропивницьким
|04.01.,Ср.
|11:00
|Новорічна інтермедія та новорічна казка «За щучим велінням»
за М.Л. Кропивницьким
|05.01.,Чт.
|11:00
|Новорічна інтермедія та новорічна казка «За щучим велінням»
за М.Л. Кропивницьким
|06.01.,Пт.
|11:00
|Новорічна інтермедія та новорічна казка «За щучим велінням»
за М.Л. Кропивницьким
|07.01.,Сб.
|08.01.,Нд.
|16:00
|«Кохання панночки» за п’єсою Марка Кропивницького по повісті «Вій»,
Миколи Гоголя, рок-опера. Велика сцена.
|09.01.,Пн.
|Вихідний день
|13.01.,Пт.
|18:00
|Ефраїм Кішон «Свідоцтво про шлюб», музична комедія на 1 дію. Велика сцена.
|14.01.,Сб.
|16:00
|Микола Гоголь «Сорочинський ярмарок», мюзикл на 2 дії. Велика сцена.
|15.01.,Нд.
|11:00
|Богдан Стельмах «Пригоди короля Дроздоборода», музична казка.
Велика сцена.
|16:00
|Андрій Курейчик «Обережно – жінки!», комедія на 1 дію. Велика сцена.
|16.01.,Пн.
|Вихідний день
|20.01.,Пт.
|18:00
|«Ціна життя», за п’єсою Карела Чапека «Мати», драма на 2 дії. Велика сцена.
|21.01.,Сб.
|16:00
|Прем’єра. Іван Карпенко-Карий «Бондарівна», драма на 2 дії. Велика сцена.
|22.01.,Нд.
|11:00
|Ганс Крістіан Андерсен «Таємниці Снігової Королеви», казка на 1 дію. Велика сцена.
|16:00
|Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я», комедія на 2 дії. Велика сцена.
|23.01.,Пн.
|Вихідний день
|26.01.,Чт.
|18:00
|Євген Гуцало «Позичений чоловік», народний анекдот.
Соціальна вистава. Велика сцена.
|28.01.,Сб.
|16:00
|Михайло Старицький «За двома зайцями», музична комедія на 2 дії.
Велика сцена.
|29.01.,Нд.
|11:00
|«Дванадцять місяців», за мотивами словацької народної казки, музична казка на 1 дію. Велика сцена.
|16:00
|Григорій Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці»,
комедія на 2 дії. Велика сцена.
|30.01.,Пн.
|Вихідний день
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