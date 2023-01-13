Репертуар на січень 2023р.

By
Влас. інф.
-
09:35
75
views

Репертуар на січень 2023р.

  Число,

день

 Час

провед.

 Назва вистави
01.01.,Нд.    
02.01.,Пн.   Вихідний день
03.01.,Вт. 11:00 Новорічна інтермедія та новорічна казка «За щучим велінням»

за М.Л. Кропивницьким
04.01.,Ср. 11:00 Новорічна інтермедія та новорічна казка «За щучим велінням»

за М.Л. Кропивницьким
05.01.,Чт. 11:00 Новорічна інтермедія та новорічна казка «За щучим велінням»

за М.Л. Кропивницьким
06.01.,Пт. 11:00 Новорічна інтермедія та новорічна казка «За щучим велінням»

за М.Л. Кропивницьким
07.01.,Сб.    
08.01.,Нд. 16:00 «Кохання панночки» за п’єсою Марка Кропивницького по повісті «Вій»,

Миколи Гоголя, рок-опера. Велика сцена.
09.01.,Пн.   Вихідний день
13.01.,Пт. 18:00 Ефраїм Кішон «Свідоцтво про шлюб», музична комедія на 1 дію. Велика сцена.
14.01.,Сб. 16:00 Микола Гоголь «Сорочинський ярмарок», мюзикл на 2 дії. Велика сцена.
15.01.,Нд. 11:00 Богдан Стельмах «Пригоди короля Дроздоборода», музична казка.

Велика сцена.
16:00 Андрій Курейчик «Обережно – жінки!», комедія на 1 дію. Велика сцена.
16.01.,Пн.   Вихідний день
20.01.,Пт. 18:00 «Ціна життя», за п’єсою  Карела Чапека «Мати», драма на 2 дії. Велика сцена.
21.01.,Сб. 16:00 Прем’єра. Іван Карпенко-Карий «Бондарівна», драма на 2 дії. Велика сцена.
22.01.,Нд. 11:00 Ганс Крістіан Андерсен «Таємниці Снігової Королеви», казка на 1 дію. Велика сцена.
16:00 Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сімя», комедія на 2 дії. Велика сцена.
23.01.,Пн.   Вихідний день
26.01.,Чт. 18:00 Євген Гуцало  «Позичений чоловік», народний анекдот.

Соціальна вистава. Велика сцена.
28.01.,Сб. 16:00 Михайло Старицький «За двома зайцями», музична комедія на 2 дії.

Велика сцена.
29.01.,Нд. 11:00 «Дванадцять місяців», за мотивами словацької  народної  казки,  музична  казка на 1 дію. Велика сцена.
16:00 Григорій Квітка-Основ’яненко «Сватання на Гончарівці»,

комедія на 2 дії. Велика сцена.
30.01.,Пн.   Вихідний день

 