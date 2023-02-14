Скільки коштує інвалідність

П’ять тисяч доларів за сприяння в призначенні інвалідності начебто вимагав керівник Новомиргородської міської лікарні Олександр Галайда у земляка, який підірвав здоров’я, захищаючи Україну. Принаймні, в цьому Олександра Миколайовича підозрюють правоохоронці.

Ось що повідомляється на сайті Ленінського районного суду Кропивницького (який розглядав днями питання про обрання Галайді запобіжного заходу). У ході лікування чоловікові, пораненому на війні, призначили третю групу інвалідності на рік, хоча медичні експертизи давали підстави оформити другу, ще й пожиттєво. Допомогти йому взявся генеральний директор (по-старому – головний лікар) закладу Олександр Галайда. Своє сприяння у призначенні пожиттєвої інвалідності оцінив у 5000 доларів.

Слідчий суддя обрав для Галайди запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Тобто підозрюваний цілими ночами має сидіти вдома і нікуди не рипатися. Ну точно так, як і решта українців, які не працюють в критичній інфраструктурі, адже комендантську годину ніхто не скасовував.

Олександр Галайда не перший раз опиняється в полі зору правоохоронців. У січні 2018 року він, тодішній голова військово-лікарської комісії в поліцейській поліклініці, попався на отриманні тисячі доларів від учасника бойових дій, якому взявся посприяти в оформленні третьої групи інвалідності. Того ж року Кіровський райсуд визнав Галайду винним у зловживанні впливом і оштрафував на 25 тисяч гривень.

Це не завадило Олександрові Миколайовичу 2021 року очолити Новомиргородську міську лікарню. «Особисто я та депутатський корпус покладали багато надій на нового керівника установи. Тим більше, що це був єдиний кандидат, який подав документи до конкурсної комісії», – так пояснив днями у Фейсбуці новомиргородський міський голова Ігор Забажан призначення Олександра Галайди.

Щодо недавнього інциденту міський голова написав, що йому прикро і що «таким людям, не залежно від того, як будуть розвиватись події, не місце в нашій громаді на такій важливій посаді». За словами Забажана, міська рада багато уваги приділяє медицині, «але, на жаль, усі сподівання на розвиток медичної галузі головний лікар перекреслив своїм ганебним вчинком».

Ігор Забажан пропонуватиме Олександрові Галайді піти у відставку.