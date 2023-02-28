Шановні співвітчизники!

Ще триває війна, щодня гинуть люди, руйнуються наше житло, школи, лікарні. Але весь світ вірить у нашу перемогу, а вона – вже у кожному нашому серці.

Та після неї нас чекає безмір роботи, аби наша люба країна піднялася з руїн, стала кращою, комфортнішою, ніж була. Цей процес вочевидь буде некоротким і нелегким. Але наш народ уже переживав щось подібне, коли відбудовував тодішню країну після Другої світової війни.

Центр історичних досліджень з історії України та підготовки ітсорикро-краєзнавчих видань Кіровоградської обласної ради звертається до тих, хто пам’ятає той час, розповісти про нього. Хай ваші розповіді запишуть діти, онуки. Ця зафіксована пам’ять ще раз підтвердить силу духу нашого народу, його вмілість і здатність відроджуватись.

Матеріали можна присилати на електронну пошту knygapam@i.ua чи svitlanaorel@ukr.net. Або на поштову адресу: вул. Шевченка, 54, м. Кропивницький, Центр історичних досліджень з історії України та підготовки історико-краєзнавчих видань.

Присилайте також ілюстрації – фото того часу. Нескановані – обіцяємо сканувати і повернути.

Сподіваємось на вашу небайдужість і розуміння цінності такої справи.