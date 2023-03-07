Куди звертатись, якщо військовий зник безвісти або потрапив у полон?

Зараз у соціальних мережах дуже багато публікацій про зниклих безвісти.

Сім’ї з відчаю публікують фото, додають прізвище ім’я, дату народження та інші чутливі особисті дані.

Пам’ятайте! Не повідомляйте публічно особисту інформацію про зниклих або полонених військовослужбовців до моменту надання відповідної інформації зі сторони росії. Такі дані можуть чинити шкоду полоненому військовослужбовцю.

Зараз в Україні немає єдиної відповідальної за це установи. Проте є низка органів та організацій, які допомагають у цьому питанні. Зокрема шукають та систематизують дані.

Ви можете звернутись до:

– Національного бюро з розшуку людей

– Національної поліції

– Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

– Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ

– Центрального агентства з розшуку Міжнародного комітету Червоного хреста

– Робочої групи ООН з питань насильницьких або недобровільних зникнень

Усі деталі та контакти зібрали для вас за посиланням:

https://veteranfund.com.ua/legal_consultations/search_for_people/

Уважно перевіряйте, чи не є ворожими чат-боти, у які надаєте інформацію.

До повідомлення про зникнення військовослужбовця додайте максимум, що ви знаєте:

– прізвище, ім’я та по батькові

– дату народження

– контактні дані

– військову частину чи підрозділ проходження служби

– посаду та звання

– номер військового квитка чи жетону

– особливі прикмети – шрами, родимки, татуювання

– останнє відоме місце перебування

Якщо ваші близькі зникли безвісти і ви потребуєте допомоги, звертайтесь до юристів Українського ветеранського фонду. Залишайте заявку за посиланням, це безоплатно: https://cutt.ly/s9Asnpo

Подавати запити на допомогу можна щодня та цілодобово. Консультації надаються щодня у робочі дні з 9:00 до 18:00.

Проєкт реалізується спільно з Незалежна антикорупційна комісія – НАКО – NAKO за підтримки офісу Спеціального радника Великої Британії з питань оборони.