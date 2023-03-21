Шпигунку викрила СБУ на Кіровоградщині. Це Аліна Д., незаміжня безробітна 21-літня брюнетка. Народилася в Кременчуку, зареєстрована в Олександрії, але там їй не сиділося – багато подорожувала країною. Проте попалася в Олександрійському районі, де збирала інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, щоб передати ці відомості ворогові.

Як повідомили речники облуправління СБУ, російська спецслужба залучила її до роботи на себе дистанційно. Насамперед росіян цікавили підприємства, які виконують державні оборонні замовлення, – щоб ударити по них ракетами. Вочевидь, Аліну Д. не хвилювало, що станеться з нашими підприємствами і людьми, якщо в них влучать ракети.

Вона фотографувала смартфоном усе, чим міг зацікавитися агресор, у тому числі блокпости, і відправляла знімки зв’язковому – представникові російської спецслужби, який перебуває на окупованому Донбасі. З електронного листування між нею й зв’язковим, частково оприлюдненого пресслужбою СБУ, видно, які довірливі стосунки склалися в них.

Одного разу зв’язковий, отримавши чергове фото, ласкаво назвав її «шустриком». «Объемы неплохие, – похвалив іншого разу. – Военных там не видно? Как тебя туда занесло?» І вона щиро раділа, коли траплялися об’єкти для фотографування: «Блок пост! Поставили новый!))» Якось повідомила, що, вирушаючи у шпигунських справах, хотіла одягти жилетку, але передумала, «и правильно, что не отдела, погода обманчива:)» Про серйозні прогалини в орфографії свідчать й інші її повідомлення, наприклад: «Сегодня еще 2 блокпоста сделаю, они смотрят так на меня, в таксе буду ехать и снимать».

«У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для зйомки об’єктів із прив’язкою до місцевості, а також для спілкування з агресором. Фігурантці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниці загрожує до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна», – повідомила СБУ.

Днями в Ленінському райсуді Кропивницького вирішувалося питання про запобіжний захід для Аліни Д. Прокурор просив взяти її під варту на 60 діб. Підо­зрювана згодна максимум на домашній арешт. До речі, вона частково визнає себе винною. Мовляв, інформацію, яка цікавить ворога, збирала в соцмережах. Каже, займалася цим не тільки через бажання заробити, а й з інтересу. Сформулювати свої нематеріальні мотиви чітко не може. Але стверджує, що платять за шпигунство не вельми.

Суд постановив тримати її під вартою 60 діб, не давши можливості внести заставу.