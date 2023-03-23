“Електронна трудова книжка” – сервіс майбутнього, яке вже поруч

Інтеграція цифрових процесів в усі сфери нашого життя дає змогу взаємодіяти з організаціями та установами для оперативного вирішення різних питань або отримання бажаної інформації без особистих відвідувань. Пенсійний фонд України постійно розширює перелік дистанційних послу, і як показує статистика, українці активно їх використовують.

Одним із важливих процесів, які наразі відбуваються в Україні, є 5-річний перехід до ведення трудових книжок працівників в електронній формі, при цьому варто зазначити, що протягом цього періоду можуть одночасно використовуватись і паперова, і електронна трудова книжка .

Мовою цифр…

З моменту набрання чинності 10 червня 2021 року Закону України від 05 лютого 2021 року № 1217-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ПОДАНО 58,1 тис. сканованих копій трудових книжок, із них:

страхувальниками – 41,7 тис.;

застрахованими особами – 16,4 тис.

На сьогодні 3,6 тис. страхувальників області здійснюють подання сканованих копій паперових трудових книжок своїх працівників до Пенсійного фонду України з різним ступенем активності, з них 470 забезпечили подання на 100 %.

З часу впровадження сервісу “Електронна трудова книжка” на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (з грудня 2019 року) подано більше 76,4 тис. сканованих паперових трудових книжок для проведення оцифрування та переведення їх в електронну форму.

Переваги та перспективи!

Відтак, майже 43 % застрахованих осіб Кіровоградської області на сьогодні мають повноцінну електронну трудову книжку – цифровий аналог паперової трудової книжки, що, окрім зменшення паперового документообігу і пов’язаних з цим ризиків втрати чи пошкодження документів, дає змогу застрахованим особам будь-коли перевірити свій страховий стаж на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду Укаїни (https://portal.pfu.gov.ua), а в майбутньому – автоматично вийти на пенсію без візиту до Пенсійного фонду України.

Олена Пархоменко, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області