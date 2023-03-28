Олександрія: сквер Героїв

У місті шахтарів минулого тижня говорили про місце розташування пам’ятного знаку героям-захисникам, проаналізували криміногенну ситуацію й відсвяткували Міжнародний день щастя. А центральна міська лікарня отримала потужний генератор.

На початку засідання новоствореної комісії про важливість облаштування місця для вшанування всіх захисників України розповів міський голова Сергій Кузьменко: «Боротьба українського народу триває не рік і не дев’ять років. Вона триває декілька століть. Разом ми повинні усвідомлювати те, що історія нашої боротьби та незалежності буде мати багато сторінок. Ми з вами відповідаємо за сьогоднішній день і маємо вписати в історію українського народу ті події, що відбуваються останнього року. Тож ми повинні дати можливість дітям наших героїв-захисників привести своїх онуків на пам’ятне місце й згадати своїх рідних. Це має бути місце української честі й духу, волі та свободи. Я відчуваю, що це питання актуальне як ніколи – містяни підтримують цю ініціативу. Таке місце має бути не десь, а в центрі нашого міста. І воно має право на велику історію – від сьогоднішніх Героїв до Героїв Української повстанської армії, Героїв Крут і Героїв Козацької доби». Місце вшанування захисників України планують облаштувати на території нинішнього Скверу Юрія Кравченка.

Також у міській раді відбулося засідання керівників правоохоронних органів Олександрійського району. Виступаючи перед присутніми, міський голова зазначив: «Наша країна вже більше року живе в умовах війни. Усім треба було швидко вчитися знаходити виходи з тих життєвих обставин, які складалися. Олександрія зустрічала тисячі людей кожної доби, серед яких могли бути й ті, хто ставив за мету підірвати спокій у місті та вчинити злочини з провокаціями. Тому робота національної поліції, служби безпеки, надзвичайних ситуацій і прокуратури була дуже важливою, аби реагувати на ті виклики, які виникали в нашому краю». Також він подякував за оперативність, плідну співпрацю, згуртованість і за те, що змогли стабілізувати ситуацію в районі. На території Олександрійського району, до якого входять Олександрія, колишні Олександрійський, Онуфріївський, Петрівський та Світловодський райони, було скоєно 2010 кримінальних правопорушень. Це менше, аніж у 2021 році.

Центральна міська бібліотека для дітей приєдналася до святкування Міжнародного дня щастя й зібрала своїх маленьких друзів-читачів та їхніх батьків, членів громадської організації «Міське громадське об’єднання інвалідів дитинства, загального захворювання, інвалідів праці “Віра”, а також другокласників Мультипрофільного ліцею, на родинне свято «Діти – це щастя!». На дітей очікувала весела подорож до Країни пригод у пошуках рецепта щастя: ігри, естафети, конкурси та вікторини.

І під кінець Світловодський річковий термінал холдингу «АгроВіста» передав потужний генератор для Олександрійської центральної районної лікарні. Генератор на 60 кВт зможе повністю заживити електроенергією приймальне, терапевтичне та інсультне відділення, кабінет УЗД, а також адміністративну частину.