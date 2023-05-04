Неопалювальний сезон 2023: кому звертатися за призначенням субсидії?

З 01 травня розпочався новий етап для одержувачів субсидії – неопалювальний сезон, який триватиме до 30 вересня.

У чому ж різниця між опалювальним та неопалювальним періодами?

Від травня отримувачі субсидій отримають менші виплати порівняно з опалювальним періодом, адже житлова субсидія на опалення не нараховується.

Чи потрібно повторно подавати документи для призначення субсидії?

Наголошуємо, що субсидії на неопалювальний сезон для більшості одержувачів буде призначено автоматично, за умови, якщо не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарств.

Повторно подавати заяву на житлову субсидію потрібно в таких випадках:

якщо в складі домогосподарства є внутрішні переселенці (внутрішньо переміщені особи);

члени домогосподарства орендують житло та сплачують комунальні послуги;

кількість людей, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих;

Якщо заява надійшла протягом двох місяців від початку неопалювального сезону, житлову субсидію призначать з початку такого сезону, для її розрахунку враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали 2022 календарного року.

Варто зауважити!

Пенсійну виплату при розрахунку субсидії враховуватимуть у розмірі пенсії, нарахованої за березень 2023 року .

Стосується кожного субсидіанта…

Особа, якій призначили житлову субсидію, має поінформувати пенсійну службу протягом 30 днів та подати нову заяву та декларацію у разі виникнення обставин щодо:

– зміни складу зареєстрованих/задекларованих у житловому приміщенні членів домогосподарства;

– зміни соціального статусу членів домогосподарств;

– зміни у складі сім’ї члена домогосподарств;

– зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання.

Нагадуємо…

Документи на призначення житлових субсидій та пільг можна:

подати особисто до сервісного центру ПФУ;

надіслати поштою на адресу органу ПФУ;

надіслати онлайн, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або ж мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Також можна подавати документи уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальних громад; до центрів надання адміністративних послуг; через портал “Дія”.

Олена РОМАНЧЕНКО, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області