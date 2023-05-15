Представники кропивницької міської влади та надзвичайники провели виїзну робочу нараду на вулиці Театральній. Вони перевіряли відкриті літні майданчики біля закладів ресторанного господарства. Зафіксували чимало зауважень.

Серед порушень – замуровані й позбавлені поливу дерева, використання легкозаймистих матеріалів, самовільне встановлення додаткових дерев’яних конструкцій, пошкоджене асфальтне покриття, перебільшення дозволених розмірів збудованих конструкцій, відсутність доступу для маломобільних громадян. Деякі літні майданчики перетворилися у стаціонарні споруди. Зауваження, яких у членів робочої групи було досить багато, підсумували висновком: підприємці декларують одні проєкти літніх майданчиків, а будують так, як захочуть.

– Порушення є, і їх треба виправляти, – зазначив заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін. – Будівельні конструкції повинні відповідати чинному законодавству, будівельним, протипожежним нормам, правилам безпеки. До всіх власників літніх майданчиків єдина вимога – дотримання протипожежної і техніки безпеки, а також дозволених розмірів забудови. Літній майданчик – це парасоля, стіл і стілець, а також квітник, який огороджує зону, а не стаціонарні засклені конструкції. Усі літні майданчики мають відповідати правилам.

Щодо парасолі. У вересні 1910 року Едмунд Артурович Гюнтер просив дозволу у міської управи на встановлення біля свого будинку по вулиці Двірцевій двох чавунних стовпів. Вони мали тримати навіс перед магазином. Гюнтер збирався поставити стовпи для зонта біля самого бордюру тротуару, і навіс мав бути над тротуаром на висоті 4,5 аршина. Мова йде про триповерховий будинок № 28 по вулиці Театральній. Міська управа не дала йому дозволу на встановлення біля свого будинку навісу на чавунних стовпах. Проти були три гласні. «Питання це принципове, – зазначено у листі-відповіді, – і якщо дозволити Гюнтеру влаштувати навіс біля його магазину, то потрібно дозволити робити такі навіси і біля інших магазинів. Тим часом Двірцева вулиця вузька і навіси ці будуть спотворювати її та обмежувати рух по ній». Наші предки були принциповими.