Парасоля, стіл і стілець

By
Влас. інф.
-
14:38
фото Олександра Шулешка, «УЦ».

Представники кропивницької міської влади та надзвичайники провели виїзну робочу нараду на вулиці Театральній. Вони перевіряли відкриті літні майданчики біля закладів ресторанного господарства. Зафіксували чимало зауважень.

Серед порушень – замуровані й позбавлені поливу дерева, використання легкозаймистих матеріалів, самовільне встановлення додаткових дерев’яних конструкцій, пошкоджене асфальтне покриття, перебільшення дозволених розмірів збудованих конструкцій, відсутність доступу для маломобільних громадян. Деякі літні майданчики перетворилися у стаціонарні споруди. Зауваження, яких у членів робочої групи було досить багато, підсумували висновком: підприємці декларують одні проєкти літніх майданчиків, а будують так, як захочуть.

– Порушення є, і їх треба виправляти, – зазначив заступник міського голови Кропивницького Олександр Мосін. – Будівельні конструкції повинні відповідати чинному законодавству, будівельним, протипожежним нормам, правилам безпеки. До всіх власників літніх майданчиків єдина вимога – дотримання протипожежної і техніки безпеки, а також дозволених розмірів забудови. Літній майданчик – це парасоля, стіл і стілець, а також квітник, який огороджує зону, а не стаціонарні засклені конструкції. Усі літні майданчики мають відповідати правилам.

Щодо парасолі. У вересні 1910 року Едмунд Артурович Гюнтер просив дозволу у міської управи на встановлення біля свого будинку по вулиці Двірцевій двох чавунних стовпів. Вони мали тримати навіс перед магазином. Гюнтер збирався поставити стовпи для зонта біля самого бордюру тротуару, і навіс мав бути над тротуаром на висоті 4,5 аршина. Мова йде про триповерховий будинок № 28 по вулиці Театральній. Міська управа не дала йому дозволу на встановлення біля свого будинку навісу на чавунних стовпах. Проти були три гласні. «Питання це принципове, – зазначено у листі-відповіді, – і якщо дозволити Гюнтеру влаштувати навіс біля його магазину, то потрібно дозволити робити такі навіси і біля інших магазинів. Тим часом Двірцева вулиця вузька і навіси ці будуть спотворювати її та обмежувати рух по ній». Наші предки були принциповими.