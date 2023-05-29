Майже спокійна сесія

Минулої п’ятниці відбулася чергова сесія Кропивницької міської ради. До порядку денного засідання було включено 16 питань. Вісім загальних і вісім з регулювання земельних відносин. Проєкти рішень були не складні, але іноді напруга в залі зашкалювала. Найбільше суперечок викликало питання про організацію відряджень депутатів та депутаток міської ради за кордон.

Своє тринадцяте засідання депутати розпочали із вшанування пам’яті загиблих Героїв, які віддали свої життя за свободу та незалежність України.

Першим питанням було погодження передачі в оренду храмової споруди в Кропивницькому, яка належить до комунальної власності, на пільгових умовах без проведення аукціону з орендною платою 1 гривня в рік на 5 років Кропивницькій єпархії ПЦУ. За словами начальниці управління комунальної власності міськради Алли Паламаренко, комплекс будівель по вулиці Авіаційній, 63-а був безоплатно прийнятий в комунальну власність рішенням ради на початку травня.

«До нас звернулася Релігійна організація “Управління Кропивницької єпархії ПЦУ” із заявою про передачу комплексу будівель їй в оренду на 5 років на пільгових умовах без проведення аукціону. Релігійні громади ПЦУ в місті мають два типових храми, третій храм перебуває в стадії будівництва та два пристосованих невеликих приміщення. Двох типових храмів замало для участі вірян у богослужіннях. Кількість людей, які цього року відвідали, наприклад, Свято-Володимирський храм ПЦУ на Вербну неділю та Великдень, була надзвичайно великою, черга людей вишикувалась вздовж вулиці Арсенія Тарковського з обох боків. Автомобільний рух був перекритий. Враховуючи ситуацію в державі, можна передбачити, що кількість віруючих буде збільшуватись, а кількість храмів у Кропивницькому не задовольняє потреби віруючих даної конфесії. Храм Успіння Пресвятої Богородиці побудований коштами Андрія Райковича у православному архітектурному стилі за православними канонами та традиціями. Тому логічним є те, що здійснювати богослужіння в даному храмі має саме Православна церква України», – розповіла начальниця управління.

Також рада внесла зміни до бюджету. За словами начальниці фінансового управління Любові Бочкової, додаткові кошти підуть на оплату енергоносіїв закладам, в яких проживали внутрішньо переміщені особи, на виплату компенсацій для окремих категорій осіб. Управління культури і туризму отримає кошти на поповнення бібліотечних фондів. Також гроші підуть на ремонт покрівель і доріг і на покращення фінансового стану ОКВП «Дніпро – Кіровоград». Також на проведення реконструкції каналізаційного колектора та водопровідних мереж по вулиці Братиславській у Кропивницькому.

Відповідні зміни міська рада внесла й до програми розвитку ЖКГ та безпеки дорожнього руху в місті на 2021-2025 роки.

Багато суперечок було при розгляді питання про закордонні поїздки. Депутати ніяк не могли дійти згоди про те, хто ж має підписувати документи на відрядження – чи заступник міського голови Олександр Мосін, чи голова міськради Андрій Райкович. Як відзначали деякі обранці, за кордон вони їздять не на лижах кататися, а спілкуватися із закордонними колегами з метою залучення інвестицій до міської громади. Сперечалися, але так згоди й не дійшли.

А от земельні питання розглянули без особливих заперечень. Комусь продовжили оренду на землю, інші звернення були про викуп ділянок під вже побудованими спорудами.