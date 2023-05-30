У червні щочетверга на прямому зв’язку пенсійна служба області

Щочетверга з 11.00 до 12.00 у головному управлінні за номером “гарячої” лінії (0522) 33-04-41 роз’яснення та консультації з питань, що належать до сфери діяльності Пенсійного фонду України, надають керівники структурних підрозділів.

Так, у червні додзвонювачів консультуватимуть:

01 червня 2023 року – заступник начальника відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Микола БУТКОВСЬКИЙ;

08 червня 2023 року – заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян управління обслуговування громадян Лариса ПРОХОРЕНКО;

15 червня 2023 року – начальник управління з питань виплат Наталія КОПАЧ;

22 червня 2023 року – начальник головного управління Наталія СІМОНЯН;

29 червня 2023 року – начальник юридичного управління Євгенія ВОРОНЮК.

Нагадуємо, що у головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області ЩОДНЯ діють прямі телефонні “гарячі” лінії. Фахівці управління обслуговування громадян за номерами (0522) 33-04-41, 050-874-28-63, 097-988-98-68 оперативно нададуть вичерпну інформацію з питань пенсійного та соціального спрямування.

Людмила СОРОКА, начальник управління адміністративного забезпечення

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області