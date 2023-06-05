«Сталеві мурахи»: допомогти всім

Всеукраїнське волонтерське об’єднання «Сталеві мурахи», яке було започатковано в Миколаєві, працює над подоланням гуманітарної катастрофи, що нависла над Україною, та боретьсяю з агресором. Так вони написали на своїй сторінці у Фейсбук. «Мурахи» активно діють у багатьох регіонах та населених пунктах країни, у тому числі в Кропивницькому. Наш підрозділ очолюють Сергій Коса з дочкою Анною.

Нещодавно група волонтерів повернулася з чергової поїздки. В її складі був наш фотокореспондент Олександр Шулешко, який поділився промовистими фотознімками та враженнями:

– Я особисто переконався, як нелегко волонтерам і яка важлива їхня діяльність. До Одеси та в зворотному напрямку ми проїхали майже 900 кілометрів – заїжджали в Миколаїв та інші населені пункти, у тому числі деокуповані.

Вразило розстріляне село, через яке ми проїжджали. Очевидно, що, відступаючи, ворожий танк, що рухався вулицями, стріляв у кожну хату. Між селами з дороги не можна звернути, навіть зійти небезпечно – поля заміновані, про що свідчать попереджувальні таблички. І поля необроблені, густо вкриті маками, наче политі кров’ю.

Сергій Коса більш детально розповів про діяльність волонтерської організації:

– Зі «Сталевими мурахами» я співпрацюю, починаючи з квітня цього року. Центр, який знаходиться в Миколаєві, згуртував спонсорів, міжнародних донорів, просто українців, які прагнуть допомагати, аби прискорити перемогу. Там зосереджується те, чого можуть потребувати військові, нацгвардійці, ВПО, територіальні громади, медичні заклади та інші. І звідти розподіляється за потребами.

Ми привозимо сюди продукти харчування, постільну білизну для лікарень, одяг. Цього разу ми привезли медикаменти для нашої обласної лікарні. А туди завжди також їдемо не з порожніми руками. Як правило, веземо смакоту від наших господарочок. Це сухі супи та борщі від «Добромиру», готові каші, голубці, сальники від майстринь з селища Нового: «каші від Наташі» Наташі Юрченко та «для котиків ЗСУ» Ані Брайченко. І імбирне печиво Оксани Лебідь, яке теж йде на ура. Це все я везу в Миколаїв «мурахам», а вони розвозять хлопцям.

Ми ще й везли туди собаку. Звернулися хлопці з однієї установи Миколаївщини, яка має охоронятися, сказали, що рашисти, відступаючи, розстріляли всіх службових собак. Кропивницький розплідник виділив вівчарку Вікінга. Навчений, слухняний, добре поводив себе в дорозі.

«Сталеві мурахи» допомагають багатьом. Але щоб допомагати, треба мати чим. Хто має чим – звертайтеся за телефоном 0668540166.