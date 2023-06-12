Тарифи не підвищуватимуть

Проїзд у комунальному транспорті та маршрутках допоки залишиться за теперішніми тарифами. У цьому запевнив начальник управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської ради Віктор Житник.

За його словами, допоки не подадуть обґрунтовані розрахунки, тарифів переглядати не будуть.

Як розповів чиновник, вже почалися розмови про підняття тарифу серед перевізників, які здійснюють пасажирські перевезення маршрутними таксі. Мова йде про те, що зросла вартість запчастин вдвічі, пальне здорожчало в 1,5 рази. Крім того, не вистачає водіїв, адже багато з них пішли на фронт захищати країну. У той же час водії ввечері сходять з маршруту, а вони мусять виконувати умови договору й забезпечувати вечірні рейси.

«Зараз водії маршруток виїхали в час пік, забрали пасажирів, і в 19:00 на маршрутах нікого немає. А люди, які працюють до 22:00, не можуть добратися додому після роботи. Так, комунальний транспорт працює до пізнього часу, але ж він не покриває усі віддалені мікрорайони. Тому перевізники мусять виконувати умови договору й дотримуватися графіків. Про це ми наголошуємо їм на кожній нараді», – зазначає начальник управління.

Посадовець припускає, що для підвищення тарифів є об’єктивні підстави. І керівники автотранспортних підприємств ініціюватимуть перегляд тарифів. На це потрібен час (не менше трьох місяців), адже економічні розрахунки ще перевірятимуть фахівці та обговорюватиме громадськість міста.