Терміново! Важлива інформація для бухгалтерів щодо оплати “лікарняних”!

З 02.06.2023 при розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням змінився порядок обчислення середньої заробітної плати!

Зміна полягає у ВІДНЕСЕННІ ДО КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ, не відпрацьованих із поважних причин, що їх не враховують у розрахунковому періоді, ПЕРІОДУ, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ПРАЦІВНИК:

проходив строкову військову службу;

проходив військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

проходив військову службу за призовом під час мобілізації;

на особливий період;

проходив військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

проходив військову службу за контрактом (зокрема шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби);

під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення

і за ним НЕ ЗБЕРІГАВСЯ роботодавцем СЕРЕДНІЙ ЗАРОБІТОК за такий період.

!!!!!! Постанова набрала чинності з дня її опублікування – 07.06.2023. Тому нараховані до 07.06.2023 “лікарняні” перераховувати не потрібно.

!!!!!! Постанова стосується оплати “лікарняних” після демобілізації.

Законодавча база

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 561 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”.

Антоніна ТОРШИНА, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області