Олександрія має таланти

Минулий тиждень для мешканців міста був не менш напруженим. Відбулося засідання виконкому, спортсмени завоювали нагороди на міжнародних змаганнях, а хореограф Олександр Лещенко отримав чотири «так» на шоу «Америка має талант».

На черговому засіданні виконавчого комітету присутні розглянули ряд питань, що стосуються захисту прав дітей. З метою приведення до вимог законодавства й забезпечення потреб учнів у початковій та базовій загальній середній освіті виконком змінив тип та найменування навчальних закладів: Ліцею імені Т.Г.Шевченка на Гімназію імені Т.Г. Шевченка та Ліцею №15 на Гімназію №15.

Наступні рішення стосувалися передачі гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Ухвалено перелік отриманого вантажу та його цільове спрямування. Рішенням виконкому створено комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій.

«Закінчився навчальний рік. У цьому році, попри складні умови навчання, маємо хороші успіхи наших школярів. 27 учнів закінчили школу з медалями. 12 із них мають золото, 15 – срібло. Із червня педагоги йдуть у щорічні відпустки. Хочу поінформувати, що відпускні кошти всі вчителі отримають вчасно та в повному обсязі. Дякую вам за навчання наших дітей», – написав на своїй сторінці у Фейсбук Сергій Кузьменко.

За словами очільника громади, родини загиблих захисників із Олександрії отримають кошти на встановлення пам‘ятників. «Із сім’ями наших воїнів зустрічався неодноразово. Спілкуємось, радимось, знаходимо спільну мову. Виконком вніс необхідні зміни в міську програму. Депутатам на сесії пропонуватимемо затвердити суму компенсації – 35 тисяч гривень. Окремо дав доручення управлінню ЖКГ провести реконструкцію території військового кладовища», – проінформував мер міста.

Вихованець ПСК «Захист» Максим Деревянко завоював бронзу на Кубку світу з кікбоксингу WAKO, що проходив у Будапешті. Андрій Михайленко теж узяв бронзу на цих змаганнях.

І вишенька на торті. Хоpеогpаф з Олександрії Олександр Лещенко виступив на американському шоу талантів та досяг там успіху. Танцювальний номер Олександр створив разом з дружиною – режисеркою та художньою керівницею театру танцю Ліною Верес. Номер вразив глядачів і журі. Це була справжня феєрія світла й танцю. «Ми дійсно хвилювались, щоб гідно та на pівні пpедставити Укpаїну. Сподівємось, нам це вдалось. Так чи інакше, 4 уes від жюpі, овації від глядачів дуже нас надихнули, – ділиться враженням Олександр. – І для нас це було неймовіpно важливо! Особливо заpаз, зайвий pаз нагадати пpо Укpаїну. Ми пpойшли та йдемо далі. Готуємо дуже актуальний номеp, який, сподіваємось, тоpкнеться сеpдець не тільки укpаїнців, а й усього світу».