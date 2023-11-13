Фронту допомагає тил, задля допомоги військовим він згуртовує сильних духом, можливостями й талантом. Так, митці під час війни теж важливі.

Минулого тижня Україна відзначала День працівників культури та майстрів народного мистецтва. Кіровоградщина вітала своїх – незламних, натхненних, готових діяти. А також легенд. На щастя, ми їх маємо при здравії.

У Кропивницькому було кілька локацій для привітань і відзначень. На урочистостях вручено регіональні відзнаки. Серед них – відзнака «Мистецька ініціатива». За «активну громадянську позицію та вагомий творчий вклад у розвиток українського мистецтва» її отримали проєкти «Баба Єлька», «Творчі волонтери», «Атмосфера Мир 2.0», оркестр Третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Усіх знаємо, усіх цінуємо.

Було ще дещо. Обласна влада започаткувала відзнаку «Мистецька легенда». Її цьогоріч були удостоєні неперевершені майстри, дійсно легенди нашого краю – Анатолій Кривохижа, Юрій Любович, Антоніна Червінська, Ірина Дейнекіна, Михайло Надєждін, Наталія Хилобокова, Наталія Медведєва.

«Я просто люблю свою роботу, – сказала в коментарі «УЦ» Наталія Хилобокова, заслужена діячка мистецтв України, художня керівниця камерного оркестру «Концертіно” Кіровоградської обласної філармонії. – Ми з колективом працюємо не заради нагород. Але моя музична діяльність, наш колектив – моє життя. Ніщо не може це змінити і зупинити. Якщо наша музика допомагає, надихає, спонукає – ми є, ми поряд».

«Хочу, щоб наш театр жив, розквітав, глядачі отримували задоволення, – сказала Ірина Дейнекіна, художня керівниця молодіжного театру «Резонанс» імені Валерія Дейнекіна, заслужена артистка України. – Стосовно нагороди – приємно, що про творчих людей не забувають. Приходьте на наші прем’єри!»

Ще одною визначною подією святкувань стало вручення дрона Mavic 3 Pro підрозділу БПЛА 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, гроші на який, у рамках акції «Пташка для артиста», зібрали викладачі та студенти коледжу. Цей подарунок директор департаменту культури й туризму Кіровоградської ОДА Уляна Соколенко за дорученням колег вручила студенту музичного коледжу Ігорю Ломакіну, який нині несе службу саме у 3-й штурмовій бригаді.