Родини загиблих визначилися з меморіалом

Майже щодня Кіровоградщина ховає загиблих захисників і захисниць суверенності України. Лише на Далекосхідному кладовищі Кропивницького таких могил 300. Міська влада закликала родини полеглих обговорити макети пам’ятників, які мають встановити на могилах Героїв, і ухвалити спільне, демократичне рішення.

Власне, концепцію обговорювали раніше. Як нам всім відомо, у 2015 році на Рівнянському кладовищі Кропивницького відкрили Алею почесних військових поховань. Тут ховали військових, які загинули в зоні АТО. Землі для поховань там не вистачає, тому з початком повномасштабного вторгнення росії міська влада виділила ділянку для почесних поховань на Далекосхідному кладовищі.

Понад півтора року там ховали Захисників, і виникло питання про облаштування Меморіалу загиблих Героїв. В травні минулого року представники міської влади зустрілися з рідними загиблих й обговорили концепцію облаштування місця поховання. Пропонували на Далекосхідному встановлювати надгробки на зразок Алеї Рівнянського. Не всі погоджувалися.

Тоді перед присутніми сказав слово архієпископ Кропивницький і Голованівський Православної Церкви України Марк. Він зізнався, що йому прикро, тому що на темі війни, загиблих, їх поховання «починається конкуренція. З позиції церкви ми до пам’ятників ставимося байдуже, на могилі має бути деревʼяний хрест, і цього досить. Але якщо мова йде про Пантеон, то там уже і завдання інші. Моя особиста думка: на Далекосхідному кладовищі Алея пам’яті має бути подібною до Рівнянського кладовища. Але якщо ви вже хочете зберегти демократичний устрій – проголосуйте за це».

На тому й погодилися. Минулої п’ятниці в приміщенні міськради відбулося голосування. Місць в залі на четвертому поверсі для всіх не вистачило, доносили стільці. Було виготовлено майже 350 бюлетенів – за кількістю похованих на Далекосхідному. Бюлетень іменний, там треба було зазначити власні дані (голосував один член родини загиблого чи померлого) й обрати один з чотирьох варіантів надгробного пам’ятника.

Два варіанти (у вигляді хреста та у вигляді плити) представив Інститут національної пам’яті. Ще один варіант подібний тому, що на Рівнянському кладовищі. Четвертий – від ініціативної групи, яку створили члени родин загиблих.

Голосували демократично: бюлетень, позначка, урна. Також демократично обрана лічильна комісія визначила: 46 голосів – за пам’ятник як на Алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища; 16 – за макет надгробка «Хрест» від Інституту національної пам’яті; 10 – за макет надгробка «Плита» від Інституту національної пам’яті; 199 – за макет пам’ятника, запропонований ініціативною групою. Чотири бюлетені визнано зіпсованими, 70 бюлетенів не отримали.

Директорка департаменту соціальної політики міської ради Юлія Вовк, яка модерувала захід, зазначила, що далі будуть обраховуватися параметри пам’ятника, за який проголосувала більшість, та вартість його виготовлення.

Ми поцікавилися у знаючих людей. Вартість виготовлення надгробка на Рівнянському – приблизно 30 тисяч гривень. Те, що обрали для Далекосхідного, – в рази дорожче, близько ста тисяч за один. А загинули за одну справу, за одну країну. Православні, навіщо було «мірятися хрестами»?