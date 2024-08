Внесено зміни до порядку призначення пенсій держслужбовцям

By

З 01.01.2024 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2023

No 1409 “Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад

у 2024 році” запроваджено нову модель оплати праці державних службовців.

У зв’язку з цим постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 No 23

внесено зміни до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 No 622 “Деякі

питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”.

Зокрема, визначено порядок призначення пенсій державним службовцям, які

працювали в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби,

або працювали в державних органах, що провели класифікацію посад державної

служби, та яких не було переведено на посади, передбачені штатним розписом, або

які звільнилися до 01.01.2024.

Крім того, з урахуванням внесених змін затверджено нові форми довідок про

складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця.

Олена Романченко, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області