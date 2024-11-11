Бадмінтон знову в Кропивницькому

Упевнений, що кожен із нас хоча б раз спробував пограти в бадмінтон. Частіше це відбувається на природі для підтримання настрою та гарного відпочинку. Але є великі шанувальники ракетки та волану, які збираються та грають в залах за усіма правилами. Нещодавно й мені вдалося доєднатися до такої групи в рамках проєкту Федерації бадмінтону України «Літні ліги», і зізнаюся, що отримав море задоволення від постійних занять та трохи скинув зайву вагу. А потім вже на Олімпіаді в Парижі пощастило спостерігати за грою справжніх профі, серед яких була і єдина юна українка Поліна Бугрова.

Чесно скажу, що це надзвичайно цікавий, динамічний та дуже привабливий олімпійський вид спорту. А Поліна Бугрова набралася олімпійського досвіду і в цьому місяці разом із Євгенією Кантемір вперше стали срібними призерками дуже престижного міжнародного турніру Hylo Open 2024 у німецькому Саарбрюкені, який проводиться в рамках Світового туру Міжнародної федерації бадмінтону.

Відроджує свою популярність бадмінтон і в Кропивницькому. Про це свідчить те, що наприкінці жовтня цього року вперше за часи незалежності України в спортивному залі КДЮСШ-2 пройшов масовий турнір, який викликав зацікавленість всіх шанувальників і прихильників чудової гри. Як виникла ідея проведення таких змагань, про кількість учасників, хід боротьби та переможців і призерів нам розповів один із головних ініціаторів турніру начальник управління молоді та спорту Кропивницької міської ради В’ячеслав Гурський.

– Перший крок був зроблений навесні, коли вчителі фізичної культури звернулись до нас із проханням провести турнір з бадмінтону, в якому разом грали би вчителі та учні. Ми спільно з обласним відділенням НОК України підтримали цю чудову ідею й провели змагання. Далі розвитку бадмінтону сприяло те, що на посаду президента обласної федерації був обраний ректор ЦДУ ім.Винниченка Євген Соболь. Федерація повноцінно запрацювала, стали проводитися «Літні ліги», до яких мали можливість доєднатися всі бажаючі. Ми підписали з обласним осередком національної федерації договір про співпрацю. За сприяння федерації на факультеті фізвиховання ЦДУ був проведений семінар для вчителів фізичної культури, які отримали певні знання з правил та техніки гри в бадмінтон.

Після проведення семінару, побачивши, скільки людей зацікавилося цим видом спорту, на базі 2-ї дитячо-юнацької спортивної школи на вулиці Курганній за рахунок нашого управління зробили розмітку на чотири майданчики, купили сітки та інвентар. Це був відчутний крок до першого відкритого чемпіонату Кропивницького з бадмінтону.

Але ми розуміли, що починати розвивати спорт потрібно, залучаючи та захоплюючи школярів. Тоді можна буде говорити про розвиток. А без дітей ми нікуди нічого не зрушимо. Між собою будемо грати, а активного розвитку не буде.

У ДЮСШ зараз ми не відкриємо відділення тому, що поки немає кваліфікованих тренерів. Але ми вже почали роботу в цьому плані з упором на вчителів фізичної культури. І вчитель ліцею «Нова українська школа» (колишня ЗОШ 26) Олег Білобабченко виграв конкурс, присвячений гендерній рівності в спорті, і разом із групою учнів поїхав до Львова, де мав можливість в тому числі отримати певні знання та технічні навички з бадмінтону. Саме Олег проводив заняття в рамках «Літніх ліг» із бадмінтону, а потім отримав можливість набрати групу підвищення спортивної майстерності на факультеті фізичного виховання ЦДУ.

Ми сподіваємося, що з часом самі ці студенти зможуть стати тренерами з бадмінтону, і тоді вже можна буде говорити про відділення в одній із кропивницьких ДЮСШ. Бадмінтон передбачає певну технічну підготовку, яку не візьмеш просто з голови. Треба цьому навчатися.

Ну а для того, щоб прояснити картину серед аматорів-шанувальників бадмінтону в Кропивницькому, ми вирішили провести відкритий чемпіонат міста. І, чесно кажучи, кількість бажаючих зіграти нас просто вразила. Востаннє тут офіційно грали в 1963-му році, коли ще мій батько був чемпіоном міста.

Ми звернулися з проханням заповнити певну анкету учасника через соцмережі. Коли побачили, скільки людей відгукнулися, то вимушені були відмовитися від проведення одиночних змагань. Ми оголосили змагання відкритими, і до нас приїхали бадмінтоністи з Олександрії. А ось черкащани навіть трохи образилися, що ми їх не долучили. Але ж це був перший досвід, який вийшов дуже цікавим, і в майбутньому ми обов’язково запросимо спортсменів з Черкащини. А перед першим турніром навіть виникла плутанина через те, що були бажаючі грати в декількох видах. Ми не розуміли точної кількості учасників до самого початку змагань. У підсумку грали на чотирьох майданчиках з 9 ранку аж до 19 години. Якщо було б ще декілька пар, то грали б до ночі. Тож ми зробили висновки, що в один день такі масштабні змагання проводити важко. І на другому турнірі вже вирішальні матчі проведемо наступного дня. А може, і одиночні турніри додамо. Ну тоді, мабуть, в три дні доведеться грати.

Зараз же ми грали тільки парні категорії серед чоловіків, жінок і в міксті. Загалом за нагороди боролися близько 60 бадмінтоністів і бадмінтоністок. Деякі спортсмени виступали в двох категоріях. У чоловіків змагалися 11 пар, у жінок – 9, у міксті було 12 дуетів.

Вже по ходу турніру ми зрозуміли, що нагородження потрібно проводити в декількох групах. Справа в тому, що в нас є такі шанувальники бадмінтону, які займаються вже протягом багатьох років. Два рази на тиждень вони тренуються. І з таким досвідом боротися нашим вчителям фізичної культури й тим, хто, можливо, вирішив, що їхнього пляжного бадмінтону вистачить для гри на турнірі, було надзвичайно важко.

А вчителі йшли на ці змагання з думками, що, мовляв, ветеранів загонять під плінтус. Але ветерани говорили, що, звісно, можна бити сильно, але головне – знати, куди бити.

У ході змагань ми побачили, як же ветерани були праві. Отже, ми навіть перебудувалися та нагородили дві групи спортсменів. Але вони грали всі разом за круговою системою за усіма правилами. Матч грався із трьох сетів до 21 очка. Тобто ігровий досвід отримували всі. І навіть дуже багато, бо деякі казали, що наприкінці падали з ніг. У чемпіонів та призерів вийшло по п’ять-шість матчів. А це серйозне навантаження навіть для профі, не те щоб для не дуже підготовленої людини.

Усі наші переможці заслуговують на повагу. Особливо родина Маліновських. Їхній батько є фундатором розвитку бадмінтону в нашому обласному центрі. Він вже в поважному віці й нещодавно переніс інсульт. Але ми подарували йому свято, адже турнір проводився в його день народження, і в людини були сльози на очах. Колись багато років тому, коли ми тільки починали ремонт в ДЮСШ-2, де вони займалися, а я був директором школи, я сказав В’ячеславу, що бадмінтон у цей зал обов’язково повернеться. І ось це сталося. Він побачив, що на чотирьох майданчиках грають відразу 32 пари, і, звісно, це вразило. Ну й родичі не підвели свого аксакала. Адже серед жіночих дуетів перемогли Олена та Анастасія Маліновські, а в міксті – Олексій і Олена. У чоловіків перемогли брати Сергієнки – Артур і Ти­мур. Це юні хлопці – переселенці з Луганська, які до цього серйозно займалися бадмінтоном. До трійки призерів увійшли також кропивничани Юрій Мороз та Іван Мельник і олександрійці Едуард Яровий та Володимир Гаврилов. У жінок нагороди отримали Тетяна Сімінченко з Марією Паливодою, а також Лідія Яковенко та Тетяна Малишева. У міксті срібло здобув дует Яровий – Яковенко, а бронза – в активі пари Мороз – Паливода.

Суддівство здійснювали досвідчені ветерани, до яких претензій не було. Тут же головне, щоб люди пограли та отримали задоволення від чудово проведеного часу. А взагалі кваліфікованих арбітрів також потрібно готувати, якщо думати про подальший розвиток.

Ну й потрібно відзначити, що на нашому турнірі були присутні президент обласної федерації бадмінтону Євген Соболь, а також голова комісії професійного спорту та сталого розвитку національної федерації Олег Хотенюк. Він, чесно кажу, був трохи вражений високим рівнем проведення турніру, відмітивши, що це приклад для інших регіонів.Отже, ми заклали першу цеглину до фундаменту, який, сподіваємося, буде потужним, і ми збудуємо міцну будівлю. Зараз, якщо продовжувати цю історію, треба вдосконалити формат проведення змагань, бо деяким учасникам було важко. А нам треба зробити так, щоб все було конкурентно та цікаво. Будемо працювати в цьому напрямку. Ми візьмемо цей турнір за основу і будемо проводити його щорічно. А там подивимося, як воно буде далі рухатися…