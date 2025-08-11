Подорож на Семидубову гору

Кропивничани, якщо ви вагаєтесь, який маршрут обрати для автотуру вихідного дня, дослухайтесь цієї поради, не пожалкуєте. Адже дорогою ви відкриєте для себе дивовижні – історичні й навіть містичні – краєвиди, дізнаєтесь багато нового про рідний край. І це буде як у казці: яйце в качці, качка в зайці, заєць у скриньці, скринька – на дубі.

Отже, кінцева мета подорожі – оповита легендами Семидубова гора, що на території села Івківці Чигиринського району Черкаської області. Це приблизно 110 кілометрів від Кропивницького. Приблизно, тому що ви неодмінно будете робити деякі зупинки та відхилення від основного напрямку. Бо ж як не зупинитися біля Мотронинського монастиря, не під’їхати до Гайдамацького ставу або до дубу Максима Залізняка, не сфотографуватися біля Склика або не набрати води з джерела Дзюркало? Далі тримайте напрямок на Медведівку, колишнє сотенне містечко, яке, до речі, отримало Магдебурзьке право 1659 року. А коли проїжджатимете Івківцями, ліворуч побачите Одинцівський млин, зведений 1906-го і відреставрований силами громади села 2008 року. Через три хвилини перед вами відкриється чудовий краєвид.

І тут перед вами постане вибір: чи одразу піднятися на Семидубову гору, чи провести кілька годин в компанії Назара Лавріненка, котрий створив на південно-західній околиці села просвітницько-розважальний комплекс «Зерноленд». Ця назва пояснюється дуже просто: під патронатом добродія Назара (паном він себе називати не дозволяє!) тут можна власноруч долучитись до всіх етапів народження хліба і, врешті, спекти собі козацького коржа. Та окрім цього для дорослих і малечі господар, менеджер та екскурсовод «Зерноленду» має доволі пізнавальних історій та цікавих експонатів. Наприклад, в його етнографічному зібранні є допотопні принтер і холодильник, вулики й праски, глечики та люльки, рушники та ряднини. А ще за бажанням він навчить вас виготовляти папір за старовинною методою, робити нитки з кропиви, ліпити з глини посуд, фігурки та свищики, стріляти з лука, ходити на ходулях та багато чого іншого. Адже на подвір’ї цієї туристичної атракції доволі різних рекреацій.

Тут також зібрані унікальні старовинні настільні та рухливі ігри. Тутешня природа та господар дозволяють вам на певний час стати дитиною і здійснити певні забаганки: постріляти з арбалета, покататися на конях, проїхатись на лижах по траві, з’їсти смачного куліша…

Та коли ви наситите душу й тіло усіма доступними забавами, підніміться ж таки на Семидубову гору. Це можна зробити або пішки, або на потужному автомобілі. Тут вашим очам відкриється прекрасний і величний краєвид. Висота гори над рівнем моря 227 метрів. У гарну погоду з її вершини можна побачити Черкаси та смужку Дніпра. А головне, ви відчуєте, що це місце сили. Як розповідає добродій Назар, цей курган – могила великого полководця. За однією з легенд, сюди, вірогідно, перепоховали тіло Богдана Хмельницького. Принаймні, як стверджує Назар Лавріненко, археологи методом сканування знайшли тут якісь пустоти, проте до розкопок справа не дійшла.

Отже, коли намилуєтесь краєвидом і надихаєтесь вільним степовим повітрям (звісно, це не обійдеться без фото), напрямок на Олександрівку можна тримати через Головківку. Хоча дорога ця трохи гірша, але коротша.