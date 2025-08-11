Друге повернення Мадонни

Мова йтиме про майстерно виконану копію картини італійського художника Рафаеля (1483 – 1520) «Мадонна і немовля із святим Іоанном». Вона надійшла до Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею в 1994 році у складі колекції Олександра Ільїна.
«Мадонна делла седжола» (така її справжня назва) – одна із майже пів сотні мадонн італійського художника епохи Високого Відродження. Разом із «Сікстинською мадонною» є найвизначнішим твором митця. Написані вони в один і той же час (у 1510-х роках) із однієї натурниці, довгорічної музи та коханої жінки – Маргеріти Луті. Остання найбільш відома під прізвиськом Форнаріна, яке розшифровується як булочниця. До речі, і значення її справжнього імені особливе та означає «перлина». Цей твір Рафаеля вибивається із усього ряду його творчого спадку і, за твердженнями дослідників, створювався ним без будь-якої участі учнів. Тому-то більшість із них визнають його вершиною римського періоду творчості художника. Написана картина на дереві, у форматі «тондо» із діаметром у 71 см та врахуванням спірального завитка у три із половиною кола – космічної будови зоряних систем Всесвіту. Основну роль у цьому відіграє колона із фіалою (відмінною рисою ренесансу), що розміщена ліворуч на першому плані картини.
Цікаво те, що «Мадонна делла седжола» із 1799 по 1816 роки пережила наполеонівський полон у Парижі та після розгрому Наполеона таки повернулася назад до Італії, у Палатинську галерею палацу Пітті у Флоренції. Вона мала величезний успіх і попит у копіїстів (гарно продавалася), які, починаючи ще із кінця ХVІ ст., створили масу її копій як у графіці, так і у живописі. Будь-яка книжкова глава з історії живопису Високого Відродження не обходилася без розміщення її репродукцій. Вона ж присутня й у картинних інтер’єрах інших маститих художників. У цьому усіх перевершив французький живописець Енгр, який п’ять разів задіяв її у своєму знаному сюжеті «Рафаель і Форнаріна».
Відомою у світі копією на міді з України завжди вважалася робота невідомого художника із Масандрівського палацу в Криму, який зараз захоплений росіянами. Ніби-то путіністам стало замало своїх, зокрема і так званої «шпалери» із царських покоїв на півночі у вітальні імені італійця Карла Россі. Усім, хто відвідував Крим, відома й розповідь про легендарну копію рафаелівської Мадонни із парадної приймальні у Лівадії. Ним не поступається робота невідомого художника із фондів обласного краєзнавчого музею, яка написана на полотні, в розмір трохи більший (на 3 см) за оригінал. Урочистості їй додає помпезна різьблена рама із позолотою у бароковому стилі, яка у деяких рисах суголосна із оригінальною.
Загадка про походження згаданої копії відкрилася нещодавно. Це стало можливим завдяки архіву краєзнавця, мистецтвознавця, журналіста та лауреата декількох премій Володимира Боська, який цього року відзначив свій 75-ий ювілей та почав передавати свої матеріали до музею. У них віднайшовся лист від вченого Фауста Нікітіна, який датований 10 липня 1983 року та розповідає про історію Картинної галереї у Кропивницькому. У цьому листі Фауст Васильович повідомляє і цікаву деталь – подарунок батька (вірогідніше всього у 1926 році) копії рафаелівської Мадонни Картинній галереї. Тепер стає зрозумілим і перебування цієї роботи у музеї до ІІ Світової війни, і зникнення її із музейних залів під час окупацій міста, і входження до депозитарію Олександра Ільїна для нас, які зараз живуть. Ніхто і не здогадувався про її наявність у колекціонера, тому-то Володимир Босько у 1980-х роках і не міг пов’язати отриману інформацію із теперішнім музейним експонатом. На час отримання музеєм цього твору вдруге інформація, як це не банально, просто призабулася.
Ще у листі Фауст Нікітін повідомляв про те, що цю копію твору Рафаеля придбав його дід (батько відомого юриста, українофіла та громадського діяча у нашому краї Василя Олександровича Нікітіна) на одній із п’яти Всесвітніх виставок у Парижі ХІХ ст. (можливо, у 1867, 1878 чи 1889 роках). Саме це і дає тепер нам можливість чіткіше визначати час її створення та припускати країну й руку досвідченого художника-копіїста з Італії, який її створив. Разом із цією картиною галереї був подарований і оригінал шведського художника «Моління про чашу Спасителя», який, за словами Ф. Нікітіна, викликав неабияке захоплення у відвідувачів. Доля цієї картини на фарфоровій основі і понині залишається невідомою.
Так трапилося, що із 2021 року в музеї зберігається і фотокартка першого власника копії роботи Рафаеля – колезького радника Олександра Петровича Нікітіна, коріння якого тягнуться до Полтави. Із досліджень Марини Долгих знаємо і про лейпцігський рояль Buther родини Нікітіних, що зберігся до наших днів. Зараз на ньому концертують учні та викладачі музичної школи № 1 імені Г. Г. Нейгауза міста Кропивницького.
Один із музейних закладів України у тому ж 2021 році отримав унікальну українську ікону ХІХ ст. за мотивами твору Рафаеля. Вона була передана нащадками родини старости церкви-усипальниці останнього гетьмана Кирила Розумовського у Батурині до Національного заповідника «Гетьманська столиця». Це ще раз стало вагомим прикладом поступу нашої держави до Європи, мистецтво якої здавна щільно було пов’язане із європейським Відродженням. І так хочеться, аби слова славетного імпресіоніста Огюста Ренуара «натомість опинився перед найзворушливішою, найціліснішою, найдивовижнішою та найживішою картиною, яку тільки можна уявити», занотовані ним у щоденнику в 1881 році із приводу огляду цієї роботи Рафаеля, хоча б трохи стосувалися і до представленого експоната із фондів нашого музею.
Павло Рибалко, заступник директора Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею.
