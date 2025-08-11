Знайомтесь – Антон Меженін

Минулого тижня відбувся конкурс на посаду головного режисера Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького. Його єдиним учасником і переможцем став Антон Меженін.

На відміну від трьох інших переможців недавніх конкурсів на посади керівників комунальних закладів обласного рівня, Антон Меженін – нова для Кіровоградщини людина. Він народився 20 травня 1982 року у місті Харків. Фаховий театральний режисер, продюсер та педагог. Меженін перемагав на міжнародних фестивалях «Схід-Захід», «Мельпомена Таврії», «Чехов Фест», «Феєрія Дніпра». Працював на посадах головного режисера Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна та Дніпровського академічного театру драми і комедії.

Вітаємо Антона Меженіна з призначенням і сподіваємось, що смуга конфліктів та розбрату для театру корифеїв скінчилася. Ми обов’язково познайомимо читачів «УЦ» з Антоном Сергійовичем, а поки що – тільки одне коротке запитання: з чого починається ваша нова п’ятирічка?

– Свою роботу в театрі корифеїв я починаю із знайомства з трупою. Вже розплановані прем’єри театру до кінця 2025 року, це дві вистави режисера Жили та прем’єра дитячої казки. Тим не менше, мої ідеї поціновувачі театру зможуть побачити вже цієї осені. План-мінімум – зробити вводи зараз та зберегти репертуар. Програма, звичайно, є, але вона повноцінно формується виходячи від колективу. Зараз я в процесі вивчення ситуації. Вірю, що план-максимум теж буде втілений: театр корифеїв – провідний театр України. На все свій час.