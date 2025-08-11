Водовід потребує підтримки

Яке з комунальних підприємств ми найчастіше згадуємо? Так, ОКВП «Дніпро-Кіровоград». В згадках нарікаємо на водовід, критикуємо. І лише іноді намагаємося зрозуміти, що відбувається на підприємстві, як воно долає «виклики часу». Нещодавно це намагалася зробити обласна влада.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович назвав це «серйозною розмовою з керівництвом ОКВП “Дніпро-Кіровоград”». Він нагадав, що підприємство забезпечує питною водою 20 населених пунктів області. «Кількість обґрунтованих претензій до управлінської команди лише зростає. У воєнний час не говоримо про підвищення тарифів». За результатами зустрічі управлінській команді водоводу поставлені чіткі вимоги: «в найкоротші терміни розробити реальний план стабілізації та розвитку; негайно ініціювати звернення до Кабінету Міністрів щодо реструктуризації кредиту Європейського банку» тощо.

«УЦ» дізнавалася про стан справ на підприємстві, як кажуть, з перших уст. До спілкування ми запросили заступника генерального директора з розвитку та капітального будівництва ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Ігоря Кравченка. З його слів, тривалий час підприємство перебуває у складному фінансовому стані. Відомо, що основним чинником формування доходів підприємства є тариф на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. І для забезпечення стабільної роботи підприємства він повинен бути економічно обґрунтованим та повністю відшкодовувати витрати на надання цих послуг.

Нагадаємо: для населення області діють тарифи, встановлені НКРЕКП ще у 2021 році. Водопостачання – 25,212 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні. Частка населення у споживанні послуг підприємства складає 70 відсотків.

«Ціни на все за чотири роки зросли в два, три, а то й п’ять разів, – каже Ігор Кравченко. – Ви ж не можете заправити автомобіль пальним за ціною 21-го року. А в наш тариф закладена ціна на бензин чотирирічної давності. За електроенергію ми сплачували 5-7 мільйонів гривень на місяць. Але тариф підняли, і сьогодні в літній період ми сплачуємо 20 мільйонів, в зимовий – 28,5 мільйона гривень. І це при тому, що ми зменшили споживання електроенергії, встановивши економічні двигуни на насоси. Це дозволило зекономити на рік до 40 мільйонів гривень. Це лише за електроенергію».

Заступник директора ОКВП обгрунтовано вважає, що основна діяльність підприємства є збитковою. І така ситуація не лише в Кіровоградській області, а в усій країні. Для всіх водоводів подорожчали реагенти (ціна прив’язана до євро), виросла мінімальна заробітна плата, збільшилися податки, в тому числі на землю, надра, екологію, військовий збір. Дотацій «Дніпро-Кіровоград» не отримує. До того ж існує прострочена кредитна заборгованість.

«Основні виплати, які ми здійснюємо, – це заробітна плата і витрати на електроенергію. Дійсно, про розвиток підприємства мова не йде. Але у нас є транспорт випуску 80-х років, його ж треба ремонтувати, запчастин немає або вони дуже дорогі. Нам вигідно придбати нову техніку, але нас не зрозуміють, будуть дорікати», – пояснив Ігор Феліксович.

До речі, середня зарплата на підприємстві складає 17 тисяч гривень. А працівників катастрофічно не вистачає. Багато на фронті, є загиблі. Підприємство потребує водіїв, сантехніків – близько 50 вакансій. Є бронь, але немає черги з охочих праце­влаштуватися.

Заступник генерального директора зазначив, що населення в основному сплачує за спожиту послугу. Коли почалася війна, припинили оплату, але вода в кранах була. З часом сплату поновили. Хоча є борги п’ятирічної давності.

Щодо поривів. Кравченко нагадав, що трубам по 70 років, вони потребують заміни. Щоб замінити, їх треба купити. Коштів немає, тому ставлять латки, аби усунути пориви. «Заявляю відповідально: не буде обґрунтованого тарифу – ляжуть всі водоводи. Повторюся, що це всеукраїнська проблема», – наголосив заступник гендиректора.

Не хочеться, щоб викладене вище сприймалося як виправдання. Дійсно, є об’єктивні проблеми. Але має бути вихід. Керівництво ОКВП «Дніпро-Кіровоград» бачить його у своєчасній сплаті споживачами за отриману послугу. У недопущенні випадків крадіжок води. Таке, на жаль, є, це несанкціоновані приєднання до мережі, використовування магнітів, незгода на встановлення загальнобудинкових лічильників. Останні потрібні для обліку води, якою поливають клумби. Для цих цілей, як правило, під’єднують шланги в підвалах.

Найголовніше те, що водовід потребує фінансової допомоги у вигляді компенсації. Ціна питання – 37 мільйонів гривень до кінця року. За результатами «серйозної розмови» з начальником ОВА підприємству рекомендовано «оперативно підготувати зустріч з громадами, які є споживачами послуг ОКВП». «Дніпро-Кіровоград» розраховує на підтримку громад області, яким вода поставляється безперебійно.