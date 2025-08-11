Безкоштовна психологічна допомога: як і де її отримати в громадах

РОС

Що таке центри життєстійкості, та як вони рятують від психологічних труднощів

По всій Україні держава відкриває центри життєстійкості. Це – простори, де кожна людина безкоштовно може отримати психосоціальну допомогу: підтримати психічне здоров’я, знизити рівень стресу та тривожності, психологічно адаптуватися до нових умов життя та кризових ситуацій.

Про це заявляє голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк.

Центри життєстійкості, за її словами, є ініціативою Першої леді Олени Зеленської в межах її Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?”. Реалізується цей проєкт із формування життєстійкості Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України.

“Понад 70% українців живуть у стані стресу або постійної тривожності. Зрозуміло, що це – наслідок повномасштабного російського вторгнення, який суттєво впливає на якість життя та добробут громадян. Саме тому зараз, в умовах повномасштабної війни, так важливо зміцнити психологічну та соціальну стійкість людей. І Всеукраїнська програма ментального здоров’я “Ти як?”, яку ініціювала Перша леді Олена Зеленська та в межах якої відкриваються центри життєстійкості, направлена саме на це. Програма та центри формують єдність та взаємодію в громаді, сприяють соціальній стабільності, а також не лише допомагають розв’язати нагальні, поточні труднощі, а й допомагають державі й кожній окремо взятій громаді зменшити витрати на подолання проблем у майбутньому”, – зазначає Олена Шуляк.

У політсилі “Слуга Народу” говорять, що центр життєстійкості – дружній, безбар’єрний простір, куди може звернутися кожен житель громади й отримати таку психосоціальну підтримку:

первинна консультація. Кожен відвідувач центру має змогу поспілкуватися з фахівцем: психологом або фахівцем соціальної роботи. Після такої консультації людині або запропонують активності, наявні в просторі, або перенаправлять до потрібних служб, організацій та сервісів у громаді;

психосоціальна підтримка. Вона, як передають у партії “Слуга Народу”, включає в себе індивідуальні консультації, групові заняття, тренінги з підтримки ментального здоров’я і групи взаємопідтримки людей зі схожим досвідом.

координація волонтерських активностей. На базі кожного центру життєстійкості організовані волонтерські спільноти для оперативного реагування на ті запити, які виникають у громаді. Кожен відвідувач центру має змогу долучитися до цих волонтерських ініціатив, а також запровадити власні.

підтримка сімей. Для батьків дітей будь-якого віку в центрах життєстійкості проходить низка активностей: сімейні заходи, терапевтичні заняття для дітей, сімейні консультації, а також тренінг із розвитку батьківських компетентностей.

Зараз в Україні, як повідомляють у партії “Слуга Народу”, працюють уже щонайменше 287 центрів життєстійкості, але їхня мережа продовжує постійно зростати. Знайти адресу та контакти центру у своїй громаді можна на сайті Мінсоцу в розділі “Життєстійкість”.

Будь-яка громада може створити в себе такий центр. Для цього необхідно мати приміщення від 150 “квадратів” та облаштувати його відповідно до брендбука, який також можна знайти на сайті міністерства.

“Партія “Слуга Народу”, наші депутати й актив у регіонах і громадах не просто підтримують усі рішення, які стосуються різносторонньої реалізації програми Першої леді “Ти як?” на місцях, а будуть і надалі ініціювати створення центрів життєстійкості у своїх громадах!” – резюмує очільниця політичної сили.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії “Слуга Народу”, держава продовжує розбудовувати нову систему реабілітації для військових і цивільних. Уже зараз 555 медичних закладів в Україні можуть надавати такі послуги – безкоштовно, ефективно й доказово. Щодня проводять 12 тис. сеансів – вчетверо більше, ніж три роки тому. Для цього працюють майже 11 тис. фахівців – це всемеро більше, ніж було в 2022 році.