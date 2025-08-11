Бесплатная психологическая помощь: как и где ее получить в громадах

УКР

Что такое центры жизнестойкости, и как они спасают от психологических трудностей

По всей Украине государство открывает центры жизнестойкости. Это – пространства, где каждый человек бесплатно может получить психосоциальную помощь: поддержать психическое здоровье, снизить уровень стресса и тревожности, психологически адаптироваться к новым условиям жизни и кризисным ситуациям.

Об этом заявляет глава партии “Слуга Народа”, нардеп Елена Шуляк.

Центры жизнестойкости, по ее словам, являются инициативой Первой леди Елены Зеленской в рамках ее Всеукраинской программы ментального здоровья “Ты как?”. Реализуется этот проект по формированию жизнестойкости Министерством социальной политики, семьи и единства Украины.

“Более 70% украинцев живут в состоянии стресса или постоянной тревожности. Понятно, что это – следствие полномасштабного российского вторжения, которое существенно влияет на качество жизни и благополучие граждан. Именно поэтому сейчас, в условиях полномасштабной войны, так важно укрепить психологическую и социальную устойчивость людей. И Всеукраинская программа ментального здоровья “Ты как?”, которую инициировала Первая леди Елена Зеленская и в рамках которой открываются центры жизнестойкости, направлена именно на это. Программа и центры формируют единство и взаимодействие в громаде, способствуют социальной стабильности, а также не только помогают решать актуальные, текущие трудности, но и помогают государству и каждой отдельной громаде сократить расходы на преодоление проблем в будущем”, – отмечает Елена Шуляк.

В политсиле “Слуга Народа” говорят, что центр жизнестойкости – дружелюбное, безбарьерное пространство, куда может обратиться каждый житель громады и получить такую психосоциальную поддержку:

первичная консультация. Каждый посетитель центра может пообщаться со специалистом: психологом или специалистом социальной работы. После такой консультации человеку либо предложат активности, доступные в пространстве, либо перенаправят к нужным службам, организациям и сервисам в громаде;

Каждый посетитель центра может пообщаться со специалистом: психологом или специалистом социальной работы. После такой консультации человеку либо предложат активности, доступные в пространстве, либо перенаправят к нужным службам, организациям и сервисам в громаде; психосоциальная поддержка. Она, как передают в партии “Слуга Народа”, включает в себя индивидуальные консультации, групповые занятия, тренинги по поддержке ментального здоровья и группы взаимоподдержки людей с похожим опытом;

Она, как передают в партии “Слуга Народа”, включает в себя индивидуальные консультации, групповые занятия, тренинги по поддержке ментального здоровья и группы взаимоподдержки людей с похожим опытом; координация волонтерских активностей. На базе каждого центра жизнестойкости организованы волонтерские сообщества для оперативного реагирования на запросы, которые возникают в громаде. Каждый посетитель центра может присоединиться к этим волонтерским инициативам, а также запустить собственные;

На базе каждого центра жизнестойкости организованы волонтерские сообщества для оперативного реагирования на запросы, которые возникают в громаде. Каждый посетитель центра может присоединиться к этим волонтерским инициативам, а также запустить собственные; поддержка семей. Для родителей детей любого возраста в центрах жизнестойкости проходит ряд активностей: семейные мероприятия, терапевтические занятия для детей, семейные консультации, а также тренинг по развитию родительских компетенций.

Сейчас в Украине, как сообщают в партии “Слуга Народа”, работают уже как минимум 287 центров жизнестойкости, но их сеть продолжает постоянно расти. Найти адрес и контакты центра в своей громаде можно на сайте Минсоца в разделе “Жизнестойкость”.

Любая громада может создать у себя такой центр. Для этого необходимо иметь помещение от 150 “квадратов” и обустроить его в соответствии с брендбуком, который также можно найти на сайте министерства.

“Партия “Слуга Народа”, наши депутаты и актив в регионах и громадах не просто поддерживают все решения, касающиеся всесторонней реализации программы Первой леди “Ты как?” на местах, а будут и дальше инициировать создание центров жизнестойкости в своих громадах!” – резюмирует глава политической силы.

Напомним, как ранее сообщали в партии “Слуга Народа”, государство продолжает развивать новую систему реабилитации для военных и гражданских. Уже сейчас 555 медицинских учреждений в Украине могут предоставлять такие услуги – бесплатно, эффективно и доказательно. Ежедневно проводится 12 тыс. сеансов – в четыре раза больше, чем три года назад. Для этого работают почти 11 тыс. специалистов – это в семь раз больше, чем было в 2022 году.