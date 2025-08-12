Безоплатна юридична допомога для переселенців на Кіровоградщині: куди звертатися

Після початку повномасштабного вторгнення близько п’яти мільйонів українців були змушені покинути свої домівки та переїхати до інших регіонів. Переїзд вимушених переселенців часто супроводжується втратою житла, майна та джерел доходу. Тож ці люди як ніхто потребують юридичної допомоги. Публікуємо добірку безоплатних ініціатив та проєктів, що консультують ВПО на Кіровоградщині та допомагають розібратися з юридичними питаннями.

Юридична допомога ВПО від БФ «Право на захист»

Юристи Благодійного фонду «Право на захист» надають безоплатні консультації з питань, пов’язаних із вимушеним переміщенням та юридичним захистом постраждалих від воєнних дій.

Юридичну допомогу можна отримати з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 21:00 за номером телефону (093) 507 50 90. Також доступні індивідуальні онлайн-консультації з юристами фонду — для цього слід заповнити форму за посиланням.

Гаряча лінія правничої допомоги Юридичного Гончаренко центру

Мережа освітньо-культурних просторів Гончаренко центр запустила безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для переселенців ще в травні 2024 року. Тут надають передусім первинну юридичну допомогу: консультації та надання правової інформації. В окремих випадках юристи центру допомагають із підготовкою адвокатського запиту, складанням заяви, ініціюванням депутатського звернення, наданням інших послуг.

Гаряча лінія юридичної допомоги для ВПО працює за номерами +38 067 428 28 64, +38 093 377 44 04 та +38 050 107 88 83 по буднях з 09:00 до 18:00. Свої звернення можна залишати у формі за цим посиланням, а також у Viber, WhatsApp та Telegram.

Консультації від Системи безоплатної правничої допомоги

Система безоплатної правничої допомоги консультує та надає юридичну інформацію внутрішньо переміщеним особам, представляє їхні інтереси у суді та інших державних органах, а також допомагає скласти документи для звернення до суду.

Звернутися по допомогу можна в контактний центр за телефоном 0 800 213 103, або в Telegram за номером: +38 (067) 721 31 03. Ознайомитися з усіма доступними сервісами та послугами системи безоплатної правової допомоги можна за цим посиланням.

Безоплатна юридична допомога від програми «Єднання заради дії»

Програма «Єднання заради дії», що направлена на інтеграцію ВПО у приймаючі громади, надає безоплатні юридичні консультації з різних питань, зокрема відновлення втрачених документів, отримання пенсії на новому місці проживання, виплат на дитину, тимчасового житло для ВПО та багато іншого.

Для отримання допомоги достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням, після чого з вами зв’яжуться юристи.