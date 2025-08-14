Умови призначення пенсій за вислугу років для військовослужбовців

На обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Кіровоградській області перебуває 16,6 тис. пенсіонерів із числа військовослужбовців. Серед них пенсію за вислугу років отримує 8 003 особи.

Законодавча підстава

Відповідно до статті 12 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09.04.1992 № 2262) -XII (далі ‒ Закон) особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, особи, які мають право на пенсію за Законом при наявності встановленої цим Законом вислуги на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державному бюро розслідувань та на службі на посадах начальницького складу в Національному антикорупційному бюро України, Службі судової охорони і в державній пожежній охороні, службі в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, в органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України, Державної кримінально-виконавчої служби України мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Хто має право на пенсію за вислугу років?

На пенсію за вислугу років мають право:

військовослужбовці, незалежно від віку, які з 01 жовтня 2020 або після цієї дати на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше;

військовослужбовці, які мають змішаний стаж, (військова служба та інші види роботи), можуть виходити на пенсію при досягненні на день звільнення зі служби 45-ти річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців ‒ військова служба.

Антоніна ГАЇНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області