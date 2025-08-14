Подання статистичної та фінансової звітності

Шановні респонденти!

Подання статистичної та фінансової звітності

є обов’язковим для всіх підприємств, установ, організацій
та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень

 

Із 5 липня 2025 року відновлено дію граничних термінів
подання звітності до органів державної статистики
за поточні періоди 2025 року  (календар: https://www.ukrstat.gov.ua/plan_stat/2024/gr_form_25.htm)

 

Звертаємо Вашу увагу!

Якщо ви не подавали звітність за минулі періоди
(у 2022–2025 роках) – тепер її необхідно подати
до 5 жовтня 2025 року.

 

Інформаційна підтримка респондентів:

(0522) 33 30 10, 096 832 45 70,  050 321 85 34 (Viber),

gus@kr.ukrstat.gov.ua

 

Дякуємо за співпрацю з органами державної статистики –

за ваші витримку, відповідальність і партнерство
навіть у найскладніші часи.

