Шановні респонденти!
Подання статистичної та фінансової звітності
є обов’язковим для всіх підприємств, установ, організацій
та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень
Із 5 липня 2025 року відновлено дію граничних термінів
подання звітності до органів державної статистики
за поточні періоди 2025 року (календар: https://www.ukrstat.gov.ua/plan_stat/2024/gr_form_25.htm)
Звертаємо Вашу увагу!
Якщо ви не подавали звітність за минулі періоди
(у 2022–2025 роках) – тепер її необхідно подати
до 5 жовтня 2025 року.
Інформаційна підтримка респондентів:
(0522) 33 30 10, 096 832 45 70, 050 321 85 34 (Viber),
Дякуємо за співпрацю з органами державної статистики –
за ваші витримку, відповідальність і партнерство
навіть у найскладніші часи.
Подання статистичної та фінансової звітності