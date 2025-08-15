Про виробничий травматизм та заходи щодо його запобігання

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області станом на 01 липня 2025 взяли участь у 135 засіданнях комісій з розслідування нещасних випадків та професійних захворювань зі складанням 33 актів розслідування (спеціального розслідування) нещасних випадків, гострих професійних захворювань (отруєнь), пов’язаних з виробництвом та 22 актів розслідування причин виникнення хронічних професійних захворювань (отруєнь).

Для початку з’ясуймо основні поняття:

Що таке виробничий травматизм?

Виробничий травматизм ‒ це явище, що характеризується сукупністю виробничих травм та нещасних випадків на виробництві (тобто, це травми, отримані працівниками під час виконання ними трудових обов’язків на робочому місці, внаслідок впливу небезпечних виробничих факторів).

Виробничий травматизм ‒ це комплекс негативних наслідків для здоров’я працівників, які виникають внаслідок порушень умов праці та небезпечних виробничих факторів.

Що таке виробнича травма та її види?

Виробнича травма ‒ це ушкодження, що виникло в працівників чи службовців при виконанні роботи і спричинило порушення цілісності тканини або функції органа чи організму в цілому.

Розрізняють такі види виробничих травм:

механічні – від рухомих частин машин, ручного інструмента, падаючих предметів тощо;

термічні – від прямого контакту з парою, гарячою рідиною, полум’ям, розплавленим металом;

хімічні – від концентрованих хімічних речовин (кислот, лугів);

електричні – від контакту з електричним струмом, обриву проводів тощо.

Яким чином можна запобігти або ж мінімізувати випадки виробничого травматизму?

Важливою умовою боротьби з виробничим травматизмом є систематичний аналіз причин його виникнення (технічні, організаційні, психофізіологічні та техногенні). Відповідно,

технічні причини в більшості випадків ‒ це результат конструктивних недоліків обладнання, недостатності освітлення, несправності захисних засобів, огороджувальних пристроїв, тощо;

організаційні причини ‒ це результат недотримання правил техніка безпеки через непідготовленість працівників, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування, невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;

психофізіологічні причини ‒ це незадовільні фізичні дані або стан здоров’я;

техногенні, природні, екологічні та соціальні причини ‒ несприятливі погодні умови, екстремальні температури, стихійні лиха, недотримання санітарних норм, соціальні конфлікти.

Виробнича безпека ‒ це комплекс організаційних та технічних заходів, що спрямовані на запобігання або зменшення шкідливих або небезпечних виробничих факторів на працівників, а також від нещасних випадків та аварій на виробничих об’єктах та від їх наслідків.

Організаційні заходи, які сприяють запобіганню травматизму, тобто якісне проведення інструктажу та навчання робітників, залучення їх до роботи за спеціальністю, здійснення постійного керівництва та нагляду за роботою; організація раціонального режиму праці і відпочинку; забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям, особистими засобами захисту; виконання правил експлуатації обладнання.

Технічні заходи передбачають:

раціональне архітектурно-планувальне рішення при проектуванні і будівництві виробничих будівель згідно санітарних, будівельних і протипожежних норм і правил;

створення безпечного технологічного і допоміжного обладнання; правильний вибір і компонування обладнання у виробничих приміщеннях відповідно до норм і правил безпеки та виробничої санітарії;

проведення комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, створення надійних технічних засобів запобіганню аваріям, вибухам і пожежам на виробництві; розробка нових технологій, що виключають утворення шкідливих і небезпечних факторів та інше.

Ольга ЯНЧУК, заступниця начальника управління – начальниця відділу профілактики та розслідування нещасних випадків управління контрольно-перевірочної роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області